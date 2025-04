ETV Bharat / sports

ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ವಿರಾಟ್​ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ?: ರಾಹುಲ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ವೃತ್ತ ಎಳೆದ ಕೊಹ್ಲಿ! - KOHLI AND RAHUL VIDEO VIRAL

ರಾಹುಲ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ವೃತ್ತ ಗಿರಿದ ಕೊಹ್ಲಿ ( Photo Credit: IANS and AP )

By ETV Bharat Sports Team Published : April 28, 2025 at 7:58 AM IST | Updated : April 28, 2025 at 8:03 AM IST 2 Min Read

Kohli And Rahul Video Viral: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಅವರ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸೇಡು​ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್‌ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ನನ್ನ ಮೈದಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಕಾಂತಾರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಮೈದಾನ ಎಂದು ವೃತ್ತ ಎಳೆದು ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ್ದರು. ರಾಹುಲ್​ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ವೃತ್ತ ಎಳೆದ ಕೊಹ್ಲಿ: ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೇಡು ತಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಅವರ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್‌ಗೆ ಅದೇ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು.

ವೈರಲ್​ ಆಗ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಜೊತೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರಾಹುಲ್​ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಹಾಕಿ ಸನ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ವೈರಲ್​ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದು ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೈದಾನ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್​​ಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ನಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಆರ್​ಸಿಬಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ 163 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 26 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಪಾಟ್ನರ್​ ಶಿಪ್​ನಿಂದ 18.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತವರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 'ಕೊಹ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ' ಘೋಷಣೆಗಳ ನಡುವೆ, ವಿರಾಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಕೃನಾಲ್ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯ 73 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಓದಿ: 'ಡೆಲ್ಲಿ' ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ 'ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​' ಪಡೆ ಬಗ್ಗುಬಡಿದ ಆರ್​ಸಿಬಿ: ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ!

Last Updated : April 28, 2025 at 8:03 AM IST