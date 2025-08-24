ETV Bharat / sports

ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಕಿಂಗ್​ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ - CRISTIANO RONALDO

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊಅವರು ಅಲ್ ನಾಸ್ಸರ್ ಕ್ಲಬ್​ ಪರ 100 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Cristiano Ronaldo
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ (Image Source: AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 24, 2025 at 1:07 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ದಂತಕಥೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಡಿ 100 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರ ಮುಡಿಗೇರಿದೆ.

ಸೌದಿ ಸೂಪರ್ ಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ ನಾಸ್ಸರ್ ತಂಡ ಅಲ್ ಅಹ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ 3-5 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 2 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಪಂದ್ಯವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಅಹ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸೌದಿ ಸೂಪರ್ ಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ ನಾಸ್ಸರ್​ ಸೋಲು ಕಂಡರೂ ರೊನಾಲ್ಡೊ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.

100 ಗೋಲು ದಾಖಲೆ: ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಬನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಆರಂಭದಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್, ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಜುವೆಂಟಸ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಅಲ್ ನಾಸ್ಸರ್ ಕ್ಲಬ್‌ಗಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಸೌದಿ ಸೂಪರ್ ಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್​​ನಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಗೋಲು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 100ನೇ ಗೋಲನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಐದು ಕ್ಲಬ್​ಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಬ್​ಗಳ ಪರ ತಲಾ 100 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಫುಟ್ಬಾಲರ್: ಅಲ್ ನಾಸ್ಸರ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ರೊನಾಲ್ಡೊ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಪರ 450, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪರ 145 ಮತ್ತು ಜುವೆಂಟಸ್ ಪರ 101 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪರ 138 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಆಡುತ್ತಿರುವ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 39 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ದಾಹ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 66 ಶತಕ, 3 ದ್ವಿಶತಕ, 21 ಸಾವಿರ ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ​ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ​

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ದಂತಕಥೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಡಿ 100 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರ ಮುಡಿಗೇರಿದೆ.

ಸೌದಿ ಸೂಪರ್ ಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ ನಾಸ್ಸರ್ ತಂಡ ಅಲ್ ಅಹ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ 3-5 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 2 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಪಂದ್ಯವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಅಹ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸೌದಿ ಸೂಪರ್ ಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ ನಾಸ್ಸರ್​ ಸೋಲು ಕಂಡರೂ ರೊನಾಲ್ಡೊ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.

100 ಗೋಲು ದಾಖಲೆ: ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಬನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಆರಂಭದಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್, ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಜುವೆಂಟಸ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಅಲ್ ನಾಸ್ಸರ್ ಕ್ಲಬ್‌ಗಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಸೌದಿ ಸೂಪರ್ ಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್​​ನಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಗೋಲು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 100ನೇ ಗೋಲನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಐದು ಕ್ಲಬ್​ಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಬ್​ಗಳ ಪರ ತಲಾ 100 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಫುಟ್ಬಾಲರ್: ಅಲ್ ನಾಸ್ಸರ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ರೊನಾಲ್ಡೊ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಪರ 450, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪರ 145 ಮತ್ತು ಜುವೆಂಟಸ್ ಪರ 101 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪರ 138 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಆಡುತ್ತಿರುವ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 39 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ದಾಹ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 66 ಶತಕ, 3 ದ್ವಿಶತಕ, 21 ಸಾವಿರ ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ​ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ​

Last Updated : August 24, 2025 at 1:22 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CRISTIANO RONALDO RECORDAL NASSR VS AL AHLI FINALSAUDI SUPER CUP FINALಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊCRISTIANO RONALDO

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್! ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು?

ಇಂದು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ': ಭಾರತದ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಚಿರಂಜೀವಿ 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ 'ಮೆಗಾ 157' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆ: ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.