Cristiano Ronaldo Engaged To Georgina: ಖ್ಯಾತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಜಾರ್ಜಿನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿನಾ ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಜಾರ್ಜಿನಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೋ ತೊಡಿಸಿರುವ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ರಿಂಗ್ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
8 ವರ್ಷ ಡೇಟಿಂಗ್: ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಜಾರ್ಜಿನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು 2016ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಾರ್ಜಿನಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ಗರ್ಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈ ಸ್ನೇಹ 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾರ್ಜಿನಾ ಮತ್ತು ರೊನಾಲ್ಡೊ ದಂಪತಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ಜೂನಿಯರ್, ಮಾಟಿಯೊ, ಬೆಲ್ಲಾ, ಅಲಾನಾ, ಇವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ, ದಂಪತಿಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನನವಾಯ್ತು ಆದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಮರಣ ಹೊಂದಿತು.
26 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ರಿಂಗ್: ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಗೆಳತಿ ಜಾರ್ಜಿನಾಗೆ ಧರಿಸಿರುವ ಉಂಗುರವು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಉಂಗುರವು ವಜ್ರಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜೂಲಿಯಾ ಶಾಫ್ ಈ ಉಂಗುರದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ವಜ್ರದ ಹರಳುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜೂಲಿಯಾ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಉಂಗುರವು $3 ಮಿಲಿಯನ್ (ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 26.30 ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೂಲಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.
ರೊನಾಲ್ಡೋ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ $1.45 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಮೂಲ ವೇತನ $200 ಮಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು $150 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸೌದಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ $600 ಮಿಲಿಯನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ಈ ವರ್ಷ 2027 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಬ್ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಜೊತೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ $620 ಮಿಲಿಯನ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕವೂ ಸಂಪಾದನೆ: ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 90 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ರೋನಾಲ್ಡೊ ಚಾನೆಲ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಾನೆಲ್ 30 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳು: ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 112.6 ಮಿಲಿಯನ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 170 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 636 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದೆ.
ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ರೊನಾಲ್ಡೊ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೊನಾಲ್ಡೊ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಪಿ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್, ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಜುವೆಂಟಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೌದಿ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ ನಾಸರ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 794 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 253 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ 138 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 45 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
