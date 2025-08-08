Essay Contest 2025

'ಅಪ್ಪಾ, ನನಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ'!; ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಶ್ವರನ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತು

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​​ನಲ್ಲಿ ಆಡಲೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್​ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​​ನಲ್ಲಿ ಆಡಲೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್​ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2025 at 11:46 AM IST

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ನಡುವಿನ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ - ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯೂ 2-2 ರಿಂದ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಓವಲ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸರಣಿಯ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 6 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿದ್ದವು. ಯುವ ಆಟಗಾರ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್​ ಮತ್ತು ಅಂಶುಲ್​ ಕಂಬೋಜ್ ​ಟೆಸ್ಟ್​ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್​ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.

ಸರಣಿಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತ ಬೆಂಚ್​ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್​ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಈಶ್ವರನ್​ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಕುರಿತು ತಂದೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಶ್ವರನ್ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದನು ಏನು?

ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಶ್ವರನ್​ ತಂಬಾ ನಿರಾಶೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ್ ಅವರ ತಂದೆ ರಂಗನಾಥನ್ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಈಶ್ವರನ್ ಅಂದು ತಮ್ಮ ಮಗ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಅಸಮಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಈಶ್ವರನ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಪ್ಪಾ ನನಗೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಗಂಭೀರ್:​ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರೇ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಇದೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ 'ನೀನು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀಯ, ನಿನಗೆ ಶೀಘ್ರವೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ನಂತರ ಬೆಂಚ್​ಗೆ ಕೂಡಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರನಲ್ಲ ಎಂದು ಗಂಭೀರ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಈಶ್ವರನ್​ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ರಂಗನಾಥನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನಂತಹ ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾನೆ. ಗ್ರೀನ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಪ್ರತಿಶತ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2021ಕ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ: ಈಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು 2021-22 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರೆಗೂ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಈ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 15 ಆಟಗಾರರು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಶ್ವರನ್​ಗೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಗಂಭೀರ್​ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ದಾಖಲೆ: ಅಭಿಮನ್ಯು ಈವರೆಗೂ103 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 48.70 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 7841 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 27 ಶತಕ ಮತ್ತು 31 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. 233 ಇವರ ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಆಗಿದೆ.

