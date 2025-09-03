ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ, ಇನ್ನುಮುಂದೆ 'ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇರ್ಸ್' ಮೂಲಕ ತನ್ನ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ನಿಲ್ಲವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದೀಗ ಜೂನ್ 4ರ ಅವಘಡದ ಕುರಿತು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
“Nothing in life really prepares you for a heartbreak like June 4th. What should’ve been the happiest moment in our franchise’s history… turned into something tragic. I’ve been thinking of and praying for the families of those we lost… and for our fans who were injured. Your… pic.twitter.com/nsJrKDdKWB— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) September 3, 2025
ಆರ್ಸಿಬಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ : "ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದಂತಹ ಹೃದಯ ಚೂರಾಗುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕಿದ್ದ ಕ್ಷಣವು ದುರಂತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕಾಳಜಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆಯೋಣ'' - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯವರ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇರ್ಸ್ ಗುರಿ ಮತ್ತು ದ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇರ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ, ಸೋಮವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿತ್ತು. 'ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇರ್ಸ್' ಎನ್ನುವುದು ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಘರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಗೂ ಭರವಸೆಯಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೇಳಿದೆ.
𝗥𝗖𝗕 𝗖𝗮𝗿𝗲𝘀: 𝗔 𝗟𝗼𝗻𝗴-𝗧𝗲𝗿𝗺 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝗢𝘂𝗿 𝟭𝟮𝘁𝗵 𝗠𝗮𝗻 𝗔𝗿𝗺𝘆— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) September 1, 2025
RCB Cares is our long-term commitment to support, empower and elevate our 12th Man Army, through meaningful action.
▪ Provide support that goes beyond financial aid
▪ Build safe… pic.twitter.com/ceNbzPk0dz
'ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇರ್ಸ್'ನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ, ತನ್ನ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಮೀರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು. ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೀಗ್ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನಸಂದಣಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿ - ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಡಿಟ್ ಚೌಕಟ್ಟು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಆನ್-ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ವಾರ್ಷಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು. ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ, ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಿಸುವ ಗುರಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೆಸರು, ಕಥೆಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
