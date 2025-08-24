ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 207ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೆಗಾ ಈವೆಂಟ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 54 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗುವುದು.
44 ಪಂದ್ಯಗಳು: ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 44 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಉಳಿದ 10 ಪಂದ್ಯಗಳು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. 44 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ 8 ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಂಡರರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕೇಪ್ ಟೌನ್ನ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ, ಡರ್ಬನ್ನ ಕಿಂಗ್ಸ್ಮೀಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ, ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾದ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಬ್ಲೋಮ್ಫಾಂಟೈನ್ನ ಮಂಗಾಂಗ್ ಓವಲ್, ಗ್ಕೆಬೆರಾದ ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಕ್, ಪೂರ್ವ ಲಂಡನ್ನ ಬಫಲೋ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲ್ನ ಬೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸೇರಿವೆ.
🚨🇿🇦 Cricket South Africa has announced: SA to host 44 matches of the 2027 Cricket World Cup, Zimbabwe & Namibia 10 matches— Cricket Business HQ (@cric_businessHQ) August 23, 2025
Host cities in SA: Johannesburg, Pretoria, Cape Town, Durban, Gqeberha, Bloemfontein, East London, and Paarl pic.twitter.com/JWG82UU3MU
ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೆಗಾ ಈವೆಂಟ್ಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಟ್ರೆವರ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.
14 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2003ರಲ್ಲಿ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ 2027 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟು 14 ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ತಲಾ 7 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ-3 ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ 1999 ಮತ್ತು 2003 ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲಾಗಿದೆ.
