"ಆ ಐಪಿಎಲ್​ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ​ ನನ್ನ ​ಅವಮಾನಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಲೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಬೇಗ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು":​ ಗೇಲ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ​

ಐಪಿಎಲ್​ನ ಆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿತು ಇದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಐಪಿಎಲ್​ ಜೀವನ ಬೇಗನೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್​ ಗೇಲ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಸ್​ ಗೇಲ್​
Published : September 8, 2025 at 5:34 PM IST

ಯುನಿವರ್ಸ್​​ ಬಾಸ್​​ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೇ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಗೇಲ್​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೇ ಸಾಕು ಬೌಲರ್​ಗಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗೇಲ್​ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪರ 175 ರನ್​ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪರ 2011 ರಿಂದ 2017ರ ವರೆಗೆ ಆಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಆರ್​ಸಿಬಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೇಲ್​ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ನಂತರ ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.

ಕ್ರಿಸ್​ ಗೇಲ್​

ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 142 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಗೇಲ್ 4965 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಐಪಿಎಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ರ್​ 2021ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. 2018 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಒಟ್ಟು 41 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1304 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಕ್ರಿಸ್​ ಗೇಲ್​

ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗೌರವ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೇಲ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. " ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಲಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನನ್ನಂತಹ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರು. ತಂಡದ ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕ್ರಿಸ್​ ಗೇಲ್​

ಕುಂಬ್ಳೆ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದೆ: ಅಂದಿನ ಪಂಜಾಬ್​ ತಂಡದ ಕೋಚ್​ ಆಗಿದ್ದ ಅನಿಲ್​ ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರೂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸಹ ನನಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 'ಕ್ರಿಸ್.. ನೀವು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಆಡಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಮನವೋಲಿಸಿದರು. ಅದರೂ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾಹುಲ್​ಗೆ ಶುಭಕೋರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದೆನು ಎಂದು ಗೇಲ್, ಶುಭಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೇಲ್ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ಪಂಜಾಬ್ ಸೇರಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಣಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅಗಮಿಸಿದ್ದ ಗೇಲ್​ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.

