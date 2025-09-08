"ಆ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನನ್ನ ಅವಮಾನಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಲೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಬೇಗ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು": ಗೇಲ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ
ಐಪಿಎಲ್ನ ಆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿತು ಇದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಐಪಿಎಲ್ ಜೀವನ ಬೇಗನೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 8, 2025 at 5:34 PM IST|
Updated : September 8, 2025 at 5:59 PM IST
ಯುನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಗೇಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೇ ಸಾಕು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗೇಲ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ 175 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ 2011 ರಿಂದ 2017ರ ವರೆಗೆ ಆಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೇಲ್ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ನಂತರ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 142 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಗೇಲ್ 4965 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ರ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. 2018 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಒಟ್ಟು 41 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1304 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗೌರವ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೇಲ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. " ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಲಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನನ್ನಂತಹ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರು. ತಂಡದ ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕುಂಬ್ಳೆ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದೆ: ಅಂದಿನ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರೂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸಹ ನನಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 'ಕ್ರಿಸ್.. ನೀವು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಆಡಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಮನವೋಲಿಸಿದರು. ಅದರೂ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಶುಭಕೋರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದೆನು ಎಂದು ಗೇಲ್, ಶುಭಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೇಲ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಪಂಜಾಬ್ ಸೇರಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಣಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅಗಮಿಸಿದ್ದ ಗೇಲ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಲ್ಲ; ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್