ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡದೆ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು; ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೊಹ್ಲಿ​ - CHETESHWAR PUJARA RETIREMENT

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದೇ ಭಾರತದ ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಾರ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಾರ (Image Source: IANS)
ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್​ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. 2010ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 103 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 19 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 7195 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾರ 2023ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ (WTC)ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು.

ಪೂಜಾರ ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೋವನದಲ್ಲಿ 123 ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರೇ, ಅಶ್ವಿನ್ 106 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.​

ಪೂಜಾರ, ಕೊಹ್ಲಿ, ಅಶ್ವಿನ್ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ: ಈ ಮೂವರ ಆಟಗಾರರು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ 11, 12 ಮತ್ತು 13ನೇ ಆಟಗಾರರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ 100 ಟೆಸ್ಟ್​ ಆಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ 83ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್​ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಾರ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಾರ (Image Source: IANS)

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ: 2011ರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಆಡಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್​ ಆಡಿದ್ದರು.

ಆರ್​ ಅಶ್ವಿನ್​: ರವಿಚಂದ್ರನ್​ ಅಶ್ವಿನ್​ ಸಹ 2011ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್​ಗೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2024 ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್​ ಆಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಪೂಜಾರ: ಟೆಸ್ಟ್​ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್​ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 2010 ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್​​ಗೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಓವೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ​ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಆಡದೆ 100 ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದ ಆಟಾಗರರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.​ ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂಜಾರ, ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಉನದ್​ಕತ್
ಪೂಜಾರ, ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಉನದ್​ಕತ್ (Image Source: IANS)

ಈ ಮೂವರು ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಏಕೆ ಆಡಲಿಲ್ಲ?

ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 2013 ರಿಂದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2013ರಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿದ್ದವು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 26/11 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವು 2007 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈವೇಳೆ ಅನಿಲ್​ ಕುಂಬ್ಳೆ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಾರ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಾರ (Image Source: IANS)

ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪಾಕ್​ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 6 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದವು.

