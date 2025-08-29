ETV Bharat / sports

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲು ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂದ ಪೂಜಾರ!

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ
ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 11:58 AM IST

Cheteshwar Pujara Retirement Reason: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಟೆಸ್ಟ್​ ಆಟಗಾರ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್​ 24 ರಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೂಜಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಸಾರಕನಾಗಿ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಋತುವಿನ ರಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ಮುಂಬರುವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾನು ರಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಖಚಿತತೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಅರಿತ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ನಿವೃತ್ತನಾದರೆ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದೆನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೆ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಅರವಿಂದ್ ಪೂಜಾರ ನನ್ನ ಆದರ್ಶ. ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪೂಜಾರ ಭಾವುಕರಾದರು.

ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ
ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ (IANS)

"ನಾನು 17 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಪೂಜಾ ಕೂಡ ನನಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪೂಜಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: 2005ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪೂಜಾರ, ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟು 278 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 21,301 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 66 ಶತಕಗಳಿವೆ. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪರ 51.8ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 7,774 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 25 ಶತಕ ಸೇರಿವೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: 2010ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪೂಜಾರ ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ 100 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ ಒಬ್ಬರು. ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಪೂಜಾರ 103 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಅವರು 43.61ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7195 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ
ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ (IANS)

ಇದರಲ್ಲಿ 19 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 3 ದ್ವಿಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು 35 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 206 ರನ್‌ ಆಗಿದೆ. ಪೂಜಾರ 2012ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಜೂನ್​ 2023 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. 2023 ರ WTC ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಪೂಜಾರ ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 14 ಮತ್ತು 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

