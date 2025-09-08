ETV Bharat / sports

ಸಿನ್ನರ್ ಮಣಿಸಿ ಯುಎಸ್​ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದ ಅಲ್ಕರಾಜ್​: ನಂ.1 ಪಟ್ಟ, ₹44 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ

ಯುವ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಯುಎಸ್​ ಓಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್​ ಟೂರ್ನಿಯ​ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

carlos-alcaraz-overpowers-jannik-sinner-to-win-us-open-2025
ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2025 at 8:14 AM IST

2 Min Read

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌: ಸ್ಪೇನ್​ನ ಯುವ ಟೆನಿಸ್​ ತಾರೆ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ನೂತನ ಯುಎಸ್​ ಓಪನ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್​ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಇಟಲಿಯ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರ ಜನ್ನಿಕ್​ ಸಿನ್ನರ್​ ಅವರನ್ನು 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದ ಅಲ್ಕರಾಜ್​ ಕೇವಲ 22ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ 6ನೇ ಗ್ರಾಂಡ್​​ ಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಕರಾಜ್, ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ನಂಬರ್​ 1 ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿನ್ನರ್​ ಅವರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಸಹ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಗ್ರಾಂಡ್​ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಿನ್ನರ್ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾರ್ಡ್-ಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನರ್ ಅವರ 27 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸತತ ಗೆಲುವಿನ ಸರಣಿಯು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

carlos-alcaraz-overpowers-jannik-sinner-to-win-us-open-2025
ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ (AP)

ಪಂದ್ಯ ಹೀಗಿತ್ತು: ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸೆಟ್​ನ್ನು 6-2ರ ಅಂತರಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧವೊಡ್ಡಿದ ಸಿನ್ನರ್​, 6-3 ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಮೂರನೇ ಸೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಟವಾಡಿದ ಕಾರ್ಲೋಸ್​ 6-1ರ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲುಗೈ ಪಡೆದರು. 4ನೇ ಸೆಟ್​​ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 6-4ರಿಂದ ಕಾರ್ಲೋಸ್​ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದರು.

ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಮೂರನೇ ಗ್ರಾಂಡ್​ ಸ್ಲಾಂ ಫೈನಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಲೋಸ್​ ಫ್ರೆಂಚ್​ ಓಪನ್​ ಹಾಗೂ ಈಗ ಯುಎಸ್​ ಓಪನ್​ ಗೆದ್ದರೆ, ಸಿನ್ನರ್​ ವಿಂಬಲ್ಡನ್​ ಓಪನ್​ ಜಯಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್, ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯು ಅವರ ಪಾಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಲೋಸ್​ ಯುಎಸ್​ ಓಪನ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿದ್ದರು.

carlos-alcaraz-overpowers-jannik-sinner-to-win-us-open-2025
ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ (AP)

ಟ್ರಂಪ್​ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ವಿಳಂಬ: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದ ನಡೆದ ಫೈನಲ್​ ಕದನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್, ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಪ್ಯಾಮ್ ಬಾಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಟ್ರಂಪ್​ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಆರ್ಥರ್ ಆಶ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಡವಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆ 42 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು.

ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಲೋಸ್​, ''ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು(ಸಿನ್ನರ್​) ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ನಗೆಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು. ''ಸಿನ್ನರ್‌ ಜೊತೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡುವುದು, ಲಾಕರ್ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ'' ಎಂದರು.

carlos-alcaraz-overpowers-jannik-sinner-to-win-us-open-2025
ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್, ಜನ್ನಿಕ್​ ಸಿನ್ನರ್ (AP)

"ಅಲ್ಕರಾಜ್​ ಗೆಲುವಿಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಆಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನನಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ನೀವು ನನಗಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಇಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನ್ನರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ: ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 44 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು, ಆಕರ್ಷಕ ಕಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಪಡೆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: US Open: ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ₹44 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ

For All Latest Updates

TAGGED:

US OPEN 2025JANNIK SINNERUS OPEN TENNISಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್CARLOS ALCARAZ

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ & ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿತ್ತವೆ ನೋಡಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು!

ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋದಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ 'ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ'ವಿದೆ; ಟ್ರಂಪ್​

ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ; ಪಂದ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.