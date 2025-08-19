ETV Bharat / sports

ಸಿನ್ಸಿನ್ನಾಟಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ​ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್, ಇಗಾ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್ - CINCINNATI OPEN

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಿನ್ಸಿನ್ನಾಟಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಲೋಸ್​ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಮತ್ತು ಇಗಾ ಸ್​
ಕಾರ್ಲೋಸ್​ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಮತ್ತು ಇಗಾ ಸ್​ (Image Source: CINCINNATI x Handle)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2025 at 12:03 PM IST

2 Min Read

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಿನ್ಸಿನ್ನಾಟಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಗಾ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟೆನಿಸ್​ ತಾರೆ ಇಟಲಿಯ ಜಾನಿಕ್​ ಸಿನ್ನರ್, ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಸ್ಪೇನ್​ನ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನೇನು ಮೊದಲ ಸೆಟ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಸಿನ್ಸಿನ್ನಾಟಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

2025ರ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಸಿನ್ನರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವನ ಆಟದ ಶೈಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡ ಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅವನ ದೇಹ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಂದುವರೆದು, 'ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಿನ್ನರ್​. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

31 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಅಲ್ಕರಾಜ್: ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ 2025ರ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, 22 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಮಿಯಾಮಿ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, 2023 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

22 ವರ್ಷ, 105 ತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅಮೆರಿಕದದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ 1994ರಲ್ಲಿ ಪೀಟ್ ಸಾಂಪ್ರಾಸ್ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.

ಮಹಿಳಾ ಫೈನಲ್​ ಹೈಲೈಟ್: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಪಿಯೋಲಿನಿ ಮತ್ತು ಪೋಲೆಂಡ್‌ನ ಇಗಾ ಸ್ವೀಯಾಟೆಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಇಕಾ ಸ್ವಿಯೆಟೆಕ್ ಮೊದಲ ಸೆಟ್‌ ಅನ್ನು 7-5 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಇಗಾ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್ ಉತ್ತಮ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ 6-4 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಕಾ ಸ್ವಿಯೆಟೆಕ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಪಿಯೋಲಿನಿ ಅವರನ್ನು 7-5, 6-4 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಇಕಾ ಸ್ವಿಯೆಟೆಕ್ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 0 ರನ್​, 0 ವಿಕೆಟ್, 0 ಕ್ಯಾಚ್​ ಆದ್ರೂ "ಮ್ಯಾನ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್" ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​: ಹೇಗೆ ?

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಿನ್ಸಿನ್ನಾಟಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಗಾ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟೆನಿಸ್​ ತಾರೆ ಇಟಲಿಯ ಜಾನಿಕ್​ ಸಿನ್ನರ್, ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಸ್ಪೇನ್​ನ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನೇನು ಮೊದಲ ಸೆಟ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಸಿನ್ಸಿನ್ನಾಟಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

2025ರ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಸಿನ್ನರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವನ ಆಟದ ಶೈಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡ ಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅವನ ದೇಹ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಂದುವರೆದು, 'ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಿನ್ನರ್​. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

31 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಅಲ್ಕರಾಜ್: ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ 2025ರ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, 22 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಮಿಯಾಮಿ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, 2023 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

22 ವರ್ಷ, 105 ತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅಮೆರಿಕದದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ 1994ರಲ್ಲಿ ಪೀಟ್ ಸಾಂಪ್ರಾಸ್ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.

ಮಹಿಳಾ ಫೈನಲ್​ ಹೈಲೈಟ್: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಪಿಯೋಲಿನಿ ಮತ್ತು ಪೋಲೆಂಡ್‌ನ ಇಗಾ ಸ್ವೀಯಾಟೆಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಇಕಾ ಸ್ವಿಯೆಟೆಕ್ ಮೊದಲ ಸೆಟ್‌ ಅನ್ನು 7-5 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಇಗಾ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್ ಉತ್ತಮ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ 6-4 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಕಾ ಸ್ವಿಯೆಟೆಕ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಪಿಯೋಲಿನಿ ಅವರನ್ನು 7-5, 6-4 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಇಕಾ ಸ್ವಿಯೆಟೆಕ್ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 0 ರನ್​, 0 ವಿಕೆಟ್, 0 ಕ್ಯಾಚ್​ ಆದ್ರೂ "ಮ್ಯಾನ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್" ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​: ಹೇಗೆ ?

For All Latest Updates

TAGGED:

CARLOS ALCARAZIGA SWIATEKJANNIK SINNERCARLOS ALCARAZ CINCINNATI OPENCINCINNATI OPEN

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025: ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ​ ​ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ 14 ರಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಿಗದಿ!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್​ ಅವರನ್ನೇ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎನ್​​ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಆಟೋ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್​ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ​: ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆ!

ಗೃಹ ಸಾಲದಾರರಿಗೆ SBI ಶಾಕ್​: ಹೋಮ್ ಲೋನ್​​ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಘಾತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.