2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ!
5 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
Published : October 14, 2025 at 3:40 PM IST
FIFA World Cup 2026: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ FIFA ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳ D ಗುಂಪಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ವಾಟಿನಿಯನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದಿಕೊಂಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
1986ರಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 182ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ನಂತರ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಈ ತಂಡ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಿಂದಾಗಿ 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 70ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ವರೆಗೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಆಡಿದ ಹತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಳರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ 23 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 19 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಬಲಿಷ್ಠ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ತಂಡವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
They say there's a first time for everything, don't they? 🤩— CAF_Online (@CAF_Online) October 13, 2025
Cape Verde write history and become our 6th representatives at the 2026 #FIFAWorldCup 🇨🇻✅ pic.twitter.com/UTTI94VXgI
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ವಿರುದ್ಧ 1-0 ಅಂತರದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಿಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ 3-3 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಸ್ವಾಟಿನಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಭರ್ತ್ ಖಷಚಿತಪಡೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ತಂಡ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಈ ದಿನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನವನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.
22ನೇ ತಂಡ: ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಈಗ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಘಾನಾ, ಮೊರಾಕೊ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂನೀಶಿಯಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ 6ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಅರ್ಹತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 22ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ: FIFA ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. 43 ತಂಡಗಳು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡಗಳು ಸಹ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗಳು ಆರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
CAPE VERDE, POPULATION 560,000, QUALIFY FOR A FIRST-EVER WORLD CUP 🇨🇻— Men in Blazers (@MenInBlazers) October 13, 2025
The second-smallest nation ever to achieve that feat. Every US state has a bigger population, yet the Blue Sharks are on their way to football's big dance 🦈
Soak up these scenes 💙pic.twitter.com/aR2KMRLteE
ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು: FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನ 16 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾದ 8 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಒಂದು ತಂಡ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ 9 ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದು, ಒಂದು ತಂಡ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ, ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ನಿಂದ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಆರು ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ - ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಓಷಿಯಾನಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು
ಯುಎಸ್ಎ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಕೆನಡಾ (ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ).
ಆಫ್ರಿಕಾ: ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಘಾನಾ, ಮೊರಾಕೊ, ಟುನೀಶಿಯಾ.
ಏಷ್ಯಾ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಜಪಾನ್, ಜೋರ್ಡಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್.
ಓಷಿಯಾನಿಯಾ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್.
ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್, ಪರಾಗ್ವೆ, ಉರುಗ್ವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಭಾರತ - ಪಾಕ್ ಹೈವೋಲ್ಟೆಜ್ ಪಂದ್ಯ; 'ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್' ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ?