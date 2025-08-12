ETV Bharat / sports

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ: ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಅಶೋಕ್ ಗುಡುಗು​ - R ASHOK

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್​ ಅಶೋಕ್
ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್​ ಅಶೋಕ್ (Image Source: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2025 at 5:58 PM IST

2 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮ 69ರಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ 11 ಜನ ಅಮಾಯಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ದುರಂತ ನಡೆಯಬಾರದಿತ್ತು. ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸೌಧದ ಡಿಸಿಪಿಯವರು ಬಂದೋಬಸ್ತ್‌ ಒದಗಿಸಲು ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಬೇಕು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬೇಕು, ಬಂದೋಬಸ್ತ್‌ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಅಂಶಗಳ ಪತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಡಿಪಿಎಆರ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅಮಾಯಕರ ಸಾವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅಶೋಕ್​: ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಬಹುದು. ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಲ್‌ವೊಂದಕ್ಕೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಟ್ಟಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ಗೆದ್ದ ರಾತ್ರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಜೂ.4 ರಂದು ಇದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಪಡೆಯಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಹೀಗಾಯಿತು ಎಂದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮುನ್ನವೇ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌‍ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿಪಿಎಆರ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೂ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಪಿಎಆರ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರೂ ದುರಂತ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯಾವುದಾದರೂ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅಶೋಕ್​ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರುವುದು ಬೇಡ. ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರೆಂದು ದೂರಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೇಡ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗ ನಡೆಯುವ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೇ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು, ನೀವು ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನು ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಅಶೋಕ್‌ ಅವರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ( ಡಿಪಿಎಆರ್‌)ಯು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಿಪಿಎಆರ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಸತ್ಯವತಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪೆನ್‌ಡ್ರೈವ್‌ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್​ ನ್ಯೂಸ್​!; ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆತಿಥ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮ 69ರಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ 11 ಜನ ಅಮಾಯಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ದುರಂತ ನಡೆಯಬಾರದಿತ್ತು. ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸೌಧದ ಡಿಸಿಪಿಯವರು ಬಂದೋಬಸ್ತ್‌ ಒದಗಿಸಲು ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಬೇಕು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬೇಕು, ಬಂದೋಬಸ್ತ್‌ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಅಂಶಗಳ ಪತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಡಿಪಿಎಆರ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅಮಾಯಕರ ಸಾವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅಶೋಕ್​: ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಬಹುದು. ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಲ್‌ವೊಂದಕ್ಕೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಟ್ಟಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ಗೆದ್ದ ರಾತ್ರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಜೂ.4 ರಂದು ಇದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಪಡೆಯಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಹೀಗಾಯಿತು ಎಂದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮುನ್ನವೇ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌‍ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿಪಿಎಆರ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೂ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಪಿಎಆರ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರೂ ದುರಂತ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯಾವುದಾದರೂ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅಶೋಕ್​ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರುವುದು ಬೇಡ. ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರೆಂದು ದೂರಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೇಡ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗ ನಡೆಯುವ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೇ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು, ನೀವು ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನು ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಅಶೋಕ್‌ ಅವರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ( ಡಿಪಿಎಆರ್‌)ಯು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಿಪಿಎಆರ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಸತ್ಯವತಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪೆನ್‌ಡ್ರೈವ್‌ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್​ ನ್ಯೂಸ್​!; ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆತಿಥ್ಯ

For All Latest Updates

TAGGED:

CHINNASWAMY STAMPEDE CASER ASHOK ON STAMPEDE INCIDENTASSEMBLY SESSIONR ASHOK

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯ 'ಕೈ'ಯಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರ; ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ': ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.