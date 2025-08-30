ETV Bharat / sports

ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಂದ ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಆಫರ್! ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾರಾ ಮಾಹಿ? - BCCI OFFERS TO MS DHONI

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್​ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

Published : August 30, 2025 at 5:33 PM IST

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಧೋನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಧೋನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್​ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

2021ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಧೋನಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು. ಆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಧೋನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬದಲಿಗೆ , ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣವಧಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಧೋನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೋ? ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ್​ ಸಕರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೇ ಧೋನಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ನುಡಿದಿದ್ದು ಇದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ತನಗಿಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಗಂಭೀರ್​ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಇದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್​ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಆಗಿತ್ತು.

ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 90 ಟೆಸ್ಟ್​, 350 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 98 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್​ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 38.09ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 4876 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಶತಕ ಮತ್ತು 53 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದೆ. 224 ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಆಗಿದೆ. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 10773 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದು 10 ಶತಕ 73 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿವೆ. ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 1617 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್​ ದಾಖಲೆ: ಈವರೆಗೂ 278 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಧೋನಿ 5439 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 24 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದ್ದು 84 ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಆಗಿದೆ.

