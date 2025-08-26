ETV Bharat / sports

2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನಿಂದ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಬ್ರಾಂಕೋ ಟೆಸ್ಟ್​ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಮನೋಜ್​ ತಿವಾರಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 3:51 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 4:22 PM IST

What is Bronco Test: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಈಗ ಯೋ-ಯೋ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಾಂಕೋ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಡ್ರಿಯನ್ ಲೆ ರೌಕ್ಸ್ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಟಗಾರರು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲು, ಯೋ-ಯೋ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕೋ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್​ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ತಂಡದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲೆಂದೇ ಬ್ರಾಂಕೋ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ20 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಬ್ಬರೂ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರಾಂಕೋ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

'ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಬ್ರಾಂಕೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಬ್ರಾಂಕೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೂತನ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ? ಇದು ಯಾರ ಕಲ್ಪನೆ? ಇದನ್ನು ಯಾರು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು? ಈ ಬ್ರಾಂಕೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು? ಇವು ನನಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬ್ರಾಂಕೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಅಂತ ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವ: 2022ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ತಮ ಪದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ರೋಹಿತ್​ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 2018 ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರನ್ನರ್​ ಅಪ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಭಾರತ ರನ್ನರ್​ ಅಪ್​ ಆಗಿತ್ತು.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 142 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 104ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೋಹಿತ್​ ನಾಯಕತ್ವದ ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡವಾರು 73.23% ಆಗಿದೆ.

ಬ್ರಾಂಕೋ ಟೆಸ್ಟ್​ ಎಂದರೇನು?: ಈ ಬ್ರಾಂಕೋ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಗ್ಬಿ ಆಟಗಾರರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಆಟಗಾರರ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಆಟಗಾರನು ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಒಟ್ಟು 1200 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಓಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರೀಟ್​ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್!​

