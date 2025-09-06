ETV Bharat / sports

ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ; ಪಂದ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ (ವಿಶ್ವಕಪ್‌) ಟೂರ್ನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ (Image Source: IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2025 at 10:45 AM IST

2 Min Read

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI)ಯು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ "ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ" ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​ ಆಟಗಳು ​ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದ ಡ್ರೀಮ್ ಇಲೆವೆನ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ನಂತರವೇ ನೂತನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿದೆ.

ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ (ವಿಶ್ವಕಪ್‌) ಟೂರ್ನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ 400 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ (Image Source: IANS)

ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಬೆಲೆ ವಿವರ: ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರೀ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪಂದ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ ಆಗುವ ಟೂರ್ನಿ (ವಿಶ್ವಕಪ್​, ಏಷ್ಯಾಕಪ್​)ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ 3.17 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಂತಹ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 1.12 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ದ್ವಿಪಕ್ಷಿಯ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏಕೆ?

ದ್ವಿಪಕ್ಷಿಯ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಹೆಸರು ಜೆರ್ಸಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸರಿಣಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಂತಹ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಹೆಸರು ಜೆರ್ಸಿಯ ತೋಳು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಜೆರ್ಸಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಹೆಸರುಗಳು ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದು ಐಸಿಸಿಯ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಹೆಸರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐನ ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಲು, ಕಂಪನಿಯು 400 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹರಾಜಿನ ನಂತರವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಆಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಪಾಯೋಜಕತ್ವ ಹೊಂದಿರದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಭಾರತ ಸೆ.10ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

