ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್​ಗೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ!

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (Image Source: IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2025 at 5:30 PM IST

ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ರೋಹಿತ್​ ಮತ್ತು ಕೋಹ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಟಿ20 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೇ ಮಾತ್ರ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ದೇಶೀಯ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಾದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಗಳು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಲಿವೆ. ಗಂಭೀರ್ ಸಹ ಹೊಸ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್‌ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಭೀತಾಗಿದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ ಹೊಸ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್‌ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಪಟ್ಟ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿದ ನಂತರವೇ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ.

ಆಸೀಸ್ ಸರಣಿ ಬಳಿಕವೇ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ: ಇದೇ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಓವಲ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಏಕದಿನ ನಾಯಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರೋಹಿತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ರೋಹಿತ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆಯೇ? ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 - ಪರ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಪರ್ತ್
  • ಎರಡನೇ ODI - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 - ಅಡಿಲೇಡ್ ಓವಲ್, ಅಡಿಲೇಡ್
  • ಮೂರನೇ ODI - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 - ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ, ಸಿಡ್ನಿ

ಟಿ20 ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ಮೊದಲ ಟಿ20ಐ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 - ಮನುಕಾ ಓವಲ್, ಕ್ಯಾನ್‌ಬೆರಾ
  • ಎರಡನೇ T20I ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 - ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್
  • ಮೂರನೇ T20I - ನವೆಂಬರ್ 2 - ಬೆಲ್ಲೆರಿವ್ ಓವಲ್, ಹೋಬಾರ್ಟ್
  • ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 - ನವೆಂಬರ್ 6 - ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್
  • ಐದನೇ ಟಿ20 - ನವೆಂಬರ್ 8 - ದಿ ಗಬ್ಬಾ, ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್

