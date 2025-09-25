ETV Bharat / sports

ಪಾಕ್​ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಐಸಿಸಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ: ಆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾನ್​ ಆಗ್ತಾರಾ?

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರು ತೋರಿದ ವರ್ತನೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಐಸಿಸಿಗೆ ಈಮೇಲ್​ ಮೂಲಕ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರತಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ದ ಬಿಸಿಸಿಐ ದೂರು
ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ದ ಬಿಸಿಸಿಐ ದೂರು (Getty and IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 11:04 AM IST

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ (ಐಸಿಸಿ) ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗ್ರೂಪ್​ ಸ್ಟೇಜ್​ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಈ ಪಂದ್ಯ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀ ಸಿಂಧೂರ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಸೂರ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ "ರಾಜಕೀಯ" ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪಿಸಿಬಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐಸಿಸಿ ರೌಫ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಹಾನ್ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಲಿಖಿತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಐಸಿಸಿ ಎಲೈಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ರೆಫರಿ ರಿಚಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಏನಿದು ಘಟನೆ: ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕ್​ ಸೂಪರ್​ 4 ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬೌಂಡರಿ ಬಳಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ರೌಫ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 2022ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ರೌಫ್​ ವಿರುದ್ಧ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ "ಕೊಹ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ" ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.

ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತನಾದ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಜೆಟ್‌ಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಂತೆ 6-0 ಎಂಬ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಭಾರತೀಯ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನೆ ನಿಜ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ರೌಫ್​ 6-0 ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ.

ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ರೌಫ್​
ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ರೌಫ್​ (IANS)

ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ರೌಫ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಲೂ ಕೋಪಗೊಂಡ ರೌಫ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಲಾಗದೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೇ ಈ ಇಬ್ಬರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಫರ್ಹಾನ್​ ಗನ್​ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ: ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ​ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಸಾಹಿಬ್​ಜಾದ ಫರ್ಹಾನ್‌ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್‌ನ್ನು ಗನ್​ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಅದರಿಂದ ಫೈಯರ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತೋರಿದ ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆಚರಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿಯಂತೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಫರ್ಹಾನ್​ ಗನ್​ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​
ಫರ್ಹಾನ್​ ಗನ್​ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ (IANS)

ನಂತರ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಫರ್ಹಾನ್, ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆವತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜನರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಫರ್ಹಾನ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ.

ಗನ್​ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಫರ್ಹಾನ್​ ವಿರುದ್ಧ ಐಸಿಸಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾನ್​ ಆಗ್ತಾರ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಐಸಿಸಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ 'ಗನ್​ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್'​ ಮಾಡಿದ ಪಾಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್: ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ

