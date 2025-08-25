ETV Bharat / sports

₹358 ಕೋಟಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ! ಕಾರಣ ಏನು? - BCCI

ಡ್ರೀಮ್​ ಇಲೆವೆನ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿರುವ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಗೇಮ್​ ಡ್ರೀಮ್ ಇಲವೆನ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ "ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ" ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್​ 11 ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ: ಡ್ರೀಮ್​ 11ಗೂ ಮುಂಚೆ ಬೈಜೂಸ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆ​ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೈಜೂಸ್​ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡ್ರೀಮ್​ 11 ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆ 358 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಜೆರ್ಸಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡ್ರೀಮ್11 ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾನೂನು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಧದಲ್ಲೆ ಆ್ಯಪ್​ ನಿಷೇಧಗೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ರದ್ದಾದರೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಷರತ್ತು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾ ಅರ್ಧದಲ್ಲೆ ಡ್ರೀಮ್​ 11 ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಹುಡುಕಾಟ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಹಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಡ್ರೀಮ್ 11 ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲವಾರು ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ನಿಷೇಧ ಮಸೂದೆ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಶುಕ್ರವಾರ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಸೂದೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಈ ಮಸೂದೆಯು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಿಲ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ (ಡ್ರೀಮ್​ ಇಲೆವೆನ್​), ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್​ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​​ ಒಳಗೊಂಡ ಆಟಗಳು ಸಹ ನಿಷೇಧದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್​ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್​​ಗಳಿಗೆ​ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ: ಸರ್ಕಾರ ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್​​ (ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್​, ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್​ ಗೇಮ್ಸ್, ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೊರಂಜನೆಗಾಗಿ ಆಡುವ ಆಟಗಳು) ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಈ ವಲಯವು ಈಗ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇ-ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಯುವಜನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಸೂದೆಯೊಂದಿಗೆ, Dream11 ಜೊತೆ BCCI ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 7 ಸಿಕ್ಸರ್​, 14 ಬೌಂಡರಿ, 121 ರನ್​: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್!

