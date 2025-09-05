ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
Published : September 5, 2025 at 3:28 PM IST
RS 100 CRICKET MATCH TICKET: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದರೆ ಸಾಕು ಸಾವಿರಾರೂ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕನಸು ಇಂದಿಗೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಅಂತವರಿಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂದ್ಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಫರ್ ಯಾವ ಪಂದ್ಯವಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿವೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
100 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್: ಈ ತಿಂಗಳು 30 ರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಕೊಡುಗೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು $ 1.14 ಡಾಲರ್ಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೂ. 100 ಆಗಿರಲಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆಫರ್: ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ಕರೆತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ Google Pay ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ?: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ನವಿ ಮುಂಬೈ), ಅಸ್ಸಾಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಗುವಾಹಟಿ), ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ), ಹೋಳ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಇಂದೋರ್)ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದರೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ: ಈ ತಿಂಗಳ 30 ರಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 05 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರ: ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ, ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ ನಾಕೌಟ್, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ತಲುಪದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನವಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
