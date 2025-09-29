ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಸೋತ ಪಾಕ್ಗೆ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಎಷ್ಟು?
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : September 29, 2025 at 10:12 AM IST
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಅದ್ಭುತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಲು 147 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
3 ಹೊಡೆತ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ, "3 ಹೊಡೆತ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು. ನಾವು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಂಡ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 21 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ನೀಡುವುದಾಗಿ" ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಉಳಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿಂದ ಸಹ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
3 blows.— BCCI (@BCCI) September 28, 2025
0 response.
Asia Cup Champions.
Message delivered. 🇮🇳
21 crores prize money for the team and support staff. #AsiaCup2025 #INDvPAK #TeamIndia pic.twitter.com/y4LzMv15ZC
ಎಸಿಸಿ ನೀಡುವ ಬಹುಮಾನದ ವಿವರ
- ವಿಜೇತ ತಂಡ - ಭಾರತ 2.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
- ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 75000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
- ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ - ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, 5000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ರೂ. 4.43 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಟೂರ್ನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಟಗಾರ - ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, 15000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು 13.30 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
- ಸರಣಿ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ನಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 15000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಸರಿಸುಮಾರು 13.30 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಮತ್ತು ಒಂದು SUV ಕಾರು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಹಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 84 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 200 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡವು 113 ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಕ್ ಪತನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು. ಮುಂದಿನ 33 ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವು 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 146 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
7️⃣ Matches— BCCI (@BCCI) September 28, 2025
3️⃣1️⃣4️⃣ Runs
3️⃣ Fifties
For his blockbuster performance in #AsiaCup2025, #TeamIndia opener Abhishek Sharma is named the Player of the Tournament 👏👏@IamAbhiSharma4 pic.twitter.com/AM11dTho7u
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (5), ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (12) ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (1) ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ನಂತರ ಬಂದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (69*), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (24), ಶಿವಂ ದುಬೆ (33) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ