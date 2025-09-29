ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಸೋತ ಪಾಕ್​ಗೆ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಎಷ್ಟು?

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ
ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 10:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಅದ್ಭುತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಲು 147 ರನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

3 ಹೊಡೆತ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ, "3 ಹೊಡೆತ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಏಷ್ಯನ್​​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಗಳು. ನಾವು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಂಡ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 21 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ನೀಡುವುದಾಗಿ" ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ​

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)

ಉಳಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್​ ಅಪ್​ ಆಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯನ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕೌನ್ಸಿಲ್​ ನಿಂದ ಸಹ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪಾಕ್​ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಎಸಿಸಿ ನೀಡುವ ಬಹುಮಾನದ ವಿವರ

  • ವಿಜೇತ ತಂಡ - ಭಾರತ 2.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
  • ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 75000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
  • ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ - ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, 5000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ರೂ. 4.43 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಟೂರ್ನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಟಗಾರ - ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, 15000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು 13.30 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ಸರಣಿ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ನಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 15000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಸರಿಸುಮಾರು 13.30 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಮತ್ತು ಒಂದು SUV ಕಾರು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್​ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಸಹಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 84 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 200 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡವು 113 ರನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಕ್​ ಪತನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು. ಮುಂದಿನ 33 ರನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವು 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ19.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 146 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಕೇವಲ 20 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (5), ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (12) ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (1) ರನ್​ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ನಂತರ ಬಂದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (69*), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (24), ಶಿವಂ ದುಬೆ (33) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025 FINALIND PAK ASIA CUP FINALBCCI PRIZE MONEY FOR INDIAINDIA PAKISTAN FINALBCCI PRIZE MONEY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

"ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ" ದೇಶದ ಮೊದಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಸಂಘ: 125ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್​ ಪೂರೈಕೆ

ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ- ಇವರದು 5 ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹ: ಗೆಳೆಯ ಗುರುದತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪರಿಗೇ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಶೇಷ ಚೇರ್​

ಈ ಸಮಾಧಿಗೆ ಬೂಟು, ಚಪ್ಪಲಿ, ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಭಕ್ತರು: 900 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಏನಿದರ ಮರ್ಮ?!

ಉಡುಪಿ : 90ರ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಯುವಕರು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.