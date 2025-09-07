ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
Published : September 7, 2025 at 2:30 PM IST
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಪಾಲಿನಿಂದಲೂ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಆದಾಯ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2019 ರಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ 14,627 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ 4,193 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ. ಬಿಸಿಸಿಐನಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಗ 20,686 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 3,906 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದ್ದು 2024ರ ವೇಳೆಗೆ 7,988 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳ: 2024ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2019 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಿಸಿಸಿಐ 6,059 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಗದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅದು 20,686 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ 14,627 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4,193 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿ ಸಹ 3,906 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 7,988 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (2023-24) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗಾಗಿ 3,150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭವಿಷ್ಯದ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
"ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಗದು 6,059 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ, ಆಯಾ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 20,686 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 14,627 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ.
2023-24 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ 1,200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬಿಲಿ ನಿಧಿಯಾಗಿ 350 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘಗಳು 1,990 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ" ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು 28 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗುವುದು.
ಐಪಿಎಲ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 2023-24ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ರೂ. 9741.7 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಒಂದರ ಮೂಲಕ 5,761 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಶೇ. 59 ರಷ್ಟು ಐಪಿಎಲ್ ನಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಂದರೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 9,741.7 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ 5,761 ಕೋಟಿ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ.
