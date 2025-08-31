ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಒಬ್ಬ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ ಕೂಡ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 20ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ, ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 67 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಹೌದು, ಶನಿವಾರ ತಿರುವನಂತಪುರದ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಮ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿಜಾರ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 86 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 12 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗದಿರುವು ಗಮನಾರ್ಹ.
ನಿಜಾರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 17ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿತ್ತು. ಆದರೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಿ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ರನ್ಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಅವರು ಕೊನೆಯ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು.
ಆರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್: ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ತಿರುವನಂತಪುರ ಬೌಲರ್ ಬಾಸಿಲ್ ಥಂಪಿ ಎಸೆದ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಜಾರ್ ಸತತ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. 20ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಆರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 67 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು.
6,6,6,6,6,1,6,6,6,6,6,6 BY SALMAN NIZAR IN KCL 🥶— Johns. (@CricCrazyJohns) August 30, 2025
- One of the Craziest Six Hitting ever, 11 Sixes in the last 12 balls. pic.twitter.com/NpQiUhzTU7
ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿಜಾರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 186 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ನಂತರ ಅದಾನಿ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂ ತಂಡ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ 19.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 173 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ತಂಡವು 13 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಭಾರಿಸಿತು.
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ: ನಿಜಾರ್ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೇರಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಜಾರ್ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 86.71 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 607 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಂದ ಎಮ್ ಎಸ್ ಧೋನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್! ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾರಾ ಮಾಹಿ?