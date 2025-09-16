ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​: ಇಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ​vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಫೈಟ್​; ಪಿಚ್​ ರಿಪೋರ್ಟ್​, ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​ ಮಾಹಿತಿ

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಪಂದ್ಯದ ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​, ಪಿಚ್​ ವರದಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಂದ್ಯ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಂದ್ಯ (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 1:31 PM IST

AFG vs BAN: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸರಣಿಯ 9ನೇ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಎರಡು ತಂಡಗಳಾದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸರಣಿಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವೂ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದರೆ, ಸೂಪರ್ 4 ಸುತ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ. ತಂಡದ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಹಮಾನಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಝದ್ರಾನ್, ಸೇತುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್, ಕರೀಮ್ ಜನತ್, ಅಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಓಮರ್​ಝಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮುಜೀಬ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾ ಗಜನ್ಫರ್ ತಂಡದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅನುಭವಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ನವೀನ್-ಉಲ್-ಹಕ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾಡಲಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಫಿ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂದು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡವು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ 4 ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಟನ್ ದಾಸ್, ಪರ್ವೇಜ್ ಹೊಸೈನ್ ಎಮಾನ್, ಜಕಾರ್ ಅಲಿ, ತೌಹಿತ್ ಹೃದೋಯಿ , ಮೆಹದಿ ಹಸನ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್, ಟಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್, ತನ್ಜಿಮ್ ಹಸನ್ ಸಾಕಿಬ್, ಶೋರಿಫುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಚ್ ವರದಿ: ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನವು ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿದರೇ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 94 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು 43 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೇ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು 51 ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಉಭಯ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​: ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಈವರೆಗೂ 12 ಬಾರಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೇ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 7 ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ನೇರ ಮಾಹಿತಿ: ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸರಣಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯ ಸೋನಿ ಲೈವ್​ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ ಆಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಟಾಸ್​ ರಾತ್ರಿ 7.30ಕ್ಕೆ

ತಂಡಗಳು - ಬಾಂಗ್ಲದೇಶ: ಲಿಟ್ಟನ್ ದಾಸ್ (ನಾ & ವಿ.ಕೀ), ತಂಜಿದ್ ಹಸನ್ ತಮೀಮ್, ಪರ್ವೇಜ್ ಹೊಸೈನ್ ಎಮನ್, ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯೋಯ್, ಮಹೇದಿ ಹಸನ್, ಜೇಕರ್ ಅಲಿ, ಶಮೀಮ್ ಹೊಸೈನ್, ರಿಶಾದ್ ಹೊಸೈನ್, ತಂಝಿಮ್ ಹಸನ್ ಸಾಕಿಬ್, ಶೋರಿಫುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಮುಸ್ತಫಿಜುರ್ ರಹಮಾನ್, ನಸುಮ್ ಹಸ್ಮದ್, ಸೈಫ್ ಹಸ್ಮದ್, ಸೈಫ್ ಹಸ್ಮದ್, ಅಹಮದ್, ನೂರುಲ್ ಹಸನ್.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ: ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (ನಾಯಕ), ಸೇದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಝದ್ರಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ, ಗುಲ್ಬದಿನ್ ನೈಬ್, ಅಶ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್​ಝಾಯಿ, ಕರೀಂ ಜನತ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಎಎಮ್ ಗಜನ್ಫರ್, ಫಜಲ್ಹಕ್ ಫಾರೂಕಿ, ಫರೀದ್, ಅಹ್ಮದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಹ್ಮದ್, ಅಹ್ಮದ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮುಜೀಬ್ ಉರ್ ರಹಮಾನ್, ದರ್ವೀಶ್ ರಸೂಲಿ, ಶರಫುದ್ದೀನ್ ಅಶ್ರಫ್.

