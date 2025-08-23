ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆರಡು ತಂಡಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ (ನಿನ್ನೆ) ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 16 ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್ ಹಾಂಕಾಂಗ್ 20 ಸದಸ್ಯರ ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದರೇ, ಯಾಸಿಮ್ ಮುರ್ತುಜಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆಟಗಾರರೇ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 30, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಸಿಲ್ಹೆಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.
Bangladesh squad is set for the Asia Cup 2025 in the UAE! 🇧🇩 Led by Litton Das, the Tigers are ready to roar with fresh energy and experience. 🔥🏏— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 22, 2025
Squad:
Litton Kumer Das (Captain), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Tawhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain,… pic.twitter.com/8HTmOOJ9MW
ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ-20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದರು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿಗಳಾದ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಸರ್ಕಾರ್, ಮೆಹೆದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್, ತನ್ವೀರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಹಸನ್ ಮಹಮೂದ್ ಅವರನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸರಣಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ: ಲಿಟನ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ (ನಾಯಕ), ಪರ್ವೇಜ್ ಹೊಸೈನ್ ಎಮನ್, ತಂಜಿದ್ ಹಸನ್, ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್, ಸೈಫ್ ಹಸನ್, ಶಮಿಮ್ ಹೊಸೈನ್, ಝೆಕರ್ ಅಲಿ ಅನಿಕ್, ಕಾಜಿ ನೂರುಲ್ ಹಸನ್ ಸೋಹನ್, ಮೆಹೆದಿ ಹಸನ್, ನಸುಮ್, ಮುಸ್ತಫ್, ರಿಶಾದ್ ಹಸನ್, ನಸುಮ್ ಹಸನ್, ನಸುಮ್. ಸಾಕಿಬ್, ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಶೋರಿಫುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಆಟಗಾರರು: ಸೌಮ್ಯ ಸರ್ಕಾರ್, ಮೆಹೆದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್, ತನ್ವಿರ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಹಸನ್ ಮಹಮೂದ್.
We are pleased to announce the Hong Kong, China Men’s Squad for the upcoming Prep Tour ahead of the @Asian Cricket Council Men’s Asia Cup 2025.— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) August 22, 2025
This tour represents a vital stage in our preparations, providing the squad with the opportunity to refine strategies, strengthen team… pic.twitter.com/BUZGYnxyVn
ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿವರ: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ನಲ್ಲಿದೆ. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೆ.11 ರಂದು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಸೆ, 13 ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಸೆ, 16 ರಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ 3ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಸಹ 20 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2004, 2008, 2018, 2022ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಐದನೇ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಯಾಸಿಮ್ ಮುರ್ತುಜಾ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೆ. 9 ರಂದು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸೆ. 11 ರಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಸೆ. 15ರಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡ: ಯಾಸಿಮ್ ಮುರ್ತುಜಾ, ಜೀಶನ್ ಅಲಿ, ಶಾಹಿದ್ ವಾಸಿಫ್, ನಿಜಾಕತ್ ಖಾನ್, ನಸ್ರುಲ್ಲಾ ರಾಣಾ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕೋಟ್ಜಿ, ಅಂಶುಮಾನ್ ರಾತ್, ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್, ಎಹ್ಸಾನ್ ಖಾನ್, ಕಲ್ಹನ್ ಚಲ್ಲು, ಆಯುಷ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಐಜಾಜ್ ಖಾನ್, ಅತೀಕ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಕಿಂಚಿತ್ ಶಾ, ಆದಿಲ್ ಮೆಹಮೂದ್, ಅನಾಸ್, ಹರುದ್, ಅನಾಸ್ ಗಜನ್ಫರ್, ಎಂಡಿ. ವಹೀದ್.
