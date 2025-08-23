ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಹಾಂ​ಕಾಂಗ್​ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ - ASIA CUP 2025

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ (Image Source: IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 10:21 AM IST

Updated : August 23, 2025 at 10:30 AM IST

2 Min Read

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆರಡು ತಂಡಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ (ನಿನ್ನೆ) ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 16 ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್​ ಹಾಂಕಾಂಗ್​ 20 ಸದಸ್ಯರ ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದರೇ, ಯಾಸಿಮ್ ಮುರ್ತುಜಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.​

ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆಟಗಾರರೇ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 30, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಸಿಲ್ಹೆಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ-20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದರು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿಗಳಾದ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಸರ್ಕಾರ್, ಮೆಹೆದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್, ತನ್ವೀರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಹಸನ್ ಮಹಮೂದ್ ಅವರನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸರಣಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ: ಲಿಟನ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ (ನಾಯಕ), ಪರ್ವೇಜ್ ಹೊಸೈನ್ ಎಮನ್, ತಂಜಿದ್ ಹಸನ್, ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್, ಸೈಫ್ ಹಸನ್, ಶಮಿಮ್ ಹೊಸೈನ್, ಝೆಕರ್ ಅಲಿ ಅನಿಕ್, ಕಾಜಿ ನೂರುಲ್ ಹಸನ್ ಸೋಹನ್, ಮೆಹೆದಿ ಹಸನ್, ನಸುಮ್, ಮುಸ್ತಫ್, ರಿಶಾದ್ ಹಸನ್, ನಸುಮ್ ಹಸನ್, ನಸುಮ್. ಸಾಕಿಬ್, ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಶೋರಿಫುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್. ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಆಟಗಾರರು: ಸೌಮ್ಯ ಸರ್ಕಾರ್, ಮೆಹೆದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್, ತನ್ವಿರ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಹಸನ್ ಮಹಮೂದ್.

ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿವರ: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ನಲ್ಲಿದೆ. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೆ.11 ರಂದು ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಸೆ, 13 ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಸೆ, 16 ರಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರೂಪ್​ ಹಂತದ 3ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ಸಹ 20 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ​ 2004, 2008, 2018, 2022ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಐದನೇ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಯಾಸಿಮ್ ಮುರ್ತುಜಾ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೆ. 9 ರಂದು ಹಾಂಗ್​ ಕಾಂಗ್​ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸೆ. 11 ರಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಸೆ. 15ರಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಗ್ರೂಪ್​ ಲೀಗ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡ: ಯಾಸಿಮ್ ಮುರ್ತುಜಾ, ಜೀಶನ್ ಅಲಿ, ಶಾಹಿದ್ ವಾಸಿಫ್, ನಿಜಾಕತ್ ಖಾನ್, ನಸ್ರುಲ್ಲಾ ರಾಣಾ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕೋಟ್ಜಿ, ಅಂಶುಮಾನ್ ರಾತ್, ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್, ಎಹ್ಸಾನ್ ಖಾನ್, ಕಲ್ಹನ್ ಚಲ್ಲು, ಆಯುಷ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಐಜಾಜ್ ಖಾನ್, ಅತೀಕ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಕಿಂಚಿತ್ ಶಾ, ಆದಿಲ್ ಮೆಹಮೂದ್, ಅನಾಸ್, ಹರುದ್, ಅನಾಸ್ ಗಜನ್ಫರ್, ಎಂಡಿ. ವಹೀದ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾನೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ: ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಬಿಸಿಸಿಐ

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆರಡು ತಂಡಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ (ನಿನ್ನೆ) ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 16 ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್​ ಹಾಂಕಾಂಗ್​ 20 ಸದಸ್ಯರ ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದರೇ, ಯಾಸಿಮ್ ಮುರ್ತುಜಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.​

ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆಟಗಾರರೇ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 30, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಸಿಲ್ಹೆಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ-20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದರು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿಗಳಾದ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಸರ್ಕಾರ್, ಮೆಹೆದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್, ತನ್ವೀರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಹಸನ್ ಮಹಮೂದ್ ಅವರನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸರಣಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ: ಲಿಟನ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ (ನಾಯಕ), ಪರ್ವೇಜ್ ಹೊಸೈನ್ ಎಮನ್, ತಂಜಿದ್ ಹಸನ್, ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್, ಸೈಫ್ ಹಸನ್, ಶಮಿಮ್ ಹೊಸೈನ್, ಝೆಕರ್ ಅಲಿ ಅನಿಕ್, ಕಾಜಿ ನೂರುಲ್ ಹಸನ್ ಸೋಹನ್, ಮೆಹೆದಿ ಹಸನ್, ನಸುಮ್, ಮುಸ್ತಫ್, ರಿಶಾದ್ ಹಸನ್, ನಸುಮ್ ಹಸನ್, ನಸುಮ್. ಸಾಕಿಬ್, ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಶೋರಿಫುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್. ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಆಟಗಾರರು: ಸೌಮ್ಯ ಸರ್ಕಾರ್, ಮೆಹೆದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್, ತನ್ವಿರ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಹಸನ್ ಮಹಮೂದ್.

ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿವರ: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ನಲ್ಲಿದೆ. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೆ.11 ರಂದು ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಸೆ, 13 ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಸೆ, 16 ರಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರೂಪ್​ ಹಂತದ 3ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ಸಹ 20 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ​ 2004, 2008, 2018, 2022ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಐದನೇ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಯಾಸಿಮ್ ಮುರ್ತುಜಾ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೆ. 9 ರಂದು ಹಾಂಗ್​ ಕಾಂಗ್​ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸೆ. 11 ರಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಸೆ. 15ರಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಗ್ರೂಪ್​ ಲೀಗ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡ: ಯಾಸಿಮ್ ಮುರ್ತುಜಾ, ಜೀಶನ್ ಅಲಿ, ಶಾಹಿದ್ ವಾಸಿಫ್, ನಿಜಾಕತ್ ಖಾನ್, ನಸ್ರುಲ್ಲಾ ರಾಣಾ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕೋಟ್ಜಿ, ಅಂಶುಮಾನ್ ರಾತ್, ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್, ಎಹ್ಸಾನ್ ಖಾನ್, ಕಲ್ಹನ್ ಚಲ್ಲು, ಆಯುಷ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಐಜಾಜ್ ಖಾನ್, ಅತೀಕ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಕಿಂಚಿತ್ ಶಾ, ಆದಿಲ್ ಮೆಹಮೂದ್, ಅನಾಸ್, ಹರುದ್, ಅನಾಸ್ ಗಜನ್ಫರ್, ಎಂಡಿ. ವಹೀದ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾನೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ: ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಬಿಸಿಸಿಐ

Last Updated : August 23, 2025 at 10:30 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP BANGLADESH SQUADASIA CUP HONG KONG SQUADASIA CUP 2025 SCHEDULEಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್! ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು?

ಇಂದು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ': ಭಾರತದ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಚಿರಂಜೀವಿ 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ 'ಮೆಗಾ 157' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆ: ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.