0 ರನ್​, 0 ವಿಕೆಟ್, 0 ಕ್ಯಾಚ್​ ಆದ್ರೂ "ಮ್ಯಾನ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್" ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​: ಹೇಗೆ ? - MAN OF THE MATCH

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್​ ಒಬ್ಬರು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯದೇ, ರನ್​ ಗಳಿಸಿದೇ ಮ್ಯಾನ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಥನ್​ ಬ್ರಾಕನ್​
ನಾಥನ್​ ಬ್ರಾಕನ್​ (Image Source: AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2025 at 11:02 AM IST

Updated : August 19, 2025 at 11:12 AM IST

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿರುವ, ಅಥವಾ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ, ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೇ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಂಬಲಸಾಧ್ಯ ಎನಿಸಿದರೂ ನಿಜವೇ. ಅದೂ ಕೂಡ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದರೇ ನೀವೂ ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ರನ್​ ಗಳಿಸದೇ, ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಚ್​ ಪಡೆಯದೇ ಮ್ಯಾನ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್​ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ: 2010ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. 151 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿತು. ಆದರೆ, 149 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ನಿಂದ ರೋಚಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಮ್ಯಾನ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಈ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ನಾಥನ್ ಬ್ರಾಕನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೇ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ವೇಳೆಯೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಚ್​​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ರಾಕನ್‌ಗೆ ಮ್ಯಾನ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕನ್ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ ರನ್​ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದರು.

ನಾಥನ್​ ಬ್ರಾಕನ್​
ನಾಥನ್​ ಬ್ರಾಕನ್​ (Image Source: AFP)

ನಾಥನ್​ ಬ್ರಾಕನ್​ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್​: ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್​​ಗಳ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಕನ್​ ತಮ್ಮ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ರನ್​ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಸೆದ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಡನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇವಲ 16 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಕಿವೀಸ್ ಗೆಲ್ಲಲು 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ರನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬ್ರಾಕನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 1 ರನ್‌ನಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.

ಬ್ರಾಕನ್​ ತಾವು ಹಾಕಿದ ಮೊದಲ ಮೂರು ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರನ್​ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದರು ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 12 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಕಿವೀಸ್​ ಪಡೆಯನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಾಥನ್ ಬ್ರಾಕನ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕನ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಕಿವೀಸ್​ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.

ನಾಥನ್​ ಬ್ರಾಕನ್​
ನಾಥನ್​ ಬ್ರಾಕನ್​ (Image Source: AFP)

ಬ್ರಾಕನ್​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ದಾಖಲೆ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಆಗಿದ್ದ ನಾಥನ್​ ಬ್ರಾಕನ್​ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 5 ಟೆಸ್ಟ್​, 116 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 19 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್​ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು 12 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ODI ನಲ್ಲಿ 24.37ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 174 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ 2 ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್​ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 19 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

