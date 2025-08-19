ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿರುವ, ಅಥವಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ, ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೇ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಂಬಲಸಾಧ್ಯ ಎನಿಸಿದರೂ ನಿಜವೇ. ಅದೂ ಕೂಡ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದರೇ ನೀವೂ ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ರನ್ ಗಳಿಸದೇ, ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯದೇ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ: 2010ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. 151 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿತು. ಆದರೆ, 149 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ನಿಂದ ರೋಚಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಈ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ನಾಥನ್ ಬ್ರಾಕನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೇ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೇಳೆಯೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ರಾಕನ್ಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕನ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದರು.
ನಾಥನ್ ಬ್ರಾಕನ್ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್: ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಕನ್ ತಮ್ಮ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ರನ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಸೆದ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಡನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇವಲ 16 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಕಿವೀಸ್ ಗೆಲ್ಲಲು 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬ್ರಾಕನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 1 ರನ್ನಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.
ಬ್ರಾಕನ್ ತಾವು ಹಾಕಿದ ಮೊದಲ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದರು ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 12 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆಯನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಾಥನ್ ಬ್ರಾಕನ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕನ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕಿವೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಾಕನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಆಗಿದ್ದ ನಾಥನ್ ಬ್ರಾಕನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 5 ಟೆಸ್ಟ್, 116 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 19 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು 12 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ODI ನಲ್ಲಿ 24.37ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 174 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ 2 ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 19 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
