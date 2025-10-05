ETV Bharat / sports

141 ಎಸೆತ, 35 ಸಿಕ್ಸರ್​, 314 ರನ್​: ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಸೀಸ್​ ಬ್ಯಾಟರ್

ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟರ್​​ ತ್ರಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.

ಹರ್ಜಾಸ್​ ಸಿಂಗ್​
ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಸೀಸ್​ ಬ್ಯಾಟರ್ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2025 at 12:44 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 1:00 PM IST

Choose ETV Bharat

ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲೇ ತ್ರಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಹರ್ಜಾಸ್​ ಸಿಂಗ್​ ಕೇವಲ 141 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 314 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಆದರೆ ಇವರು ತ್ರಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ.

ಶನಿವಾರ ಪ್ರಾಟನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿಡ್ನಿ ಗ್ರೇಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ನ ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಬರ್ಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಬರ್ಬ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 70 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ 10ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಟ್ಲರ್ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹರ್ಜಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಬೆಂಡೆತ್ತಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 20ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕೇವಲ 141 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ 314 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಹರ್ಜಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಶತಕ ಪೂರೈಸಲು 74 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. ಕೇವಲ 103 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಶತಕ ಬಳಿಕ ದ್ವಿಶತಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮುಂದೆ,​ 132 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 301 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ ತ್ರಿಶತಕವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 35 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 12 ಬೌಂಡರಿಗಳಿದ್ದವು. ಹರ್ಜಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತ್ರಿಶತಕದ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಬರ್ಬ್ಸ್ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 483 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತು.

ಹರ್ಜಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ದೇಶೀಯ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. 1903ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಟ್ರಂಪರ್ ಮತ್ತು 2007ರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಜಾಕ್ವೆಸ್ ತ್ರಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ವಿಕ್ಟರ್ 335 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಫಿಲ್ 321 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.

ಹರ್ಜಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಕುರಿತು..: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ 2024ರ ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಜಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. 64 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 253 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

ಹರ್ಜಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಪೋಷಕರು ಭಾರತ ಮೂಲದವರು. 24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2001ರಲ್ಲಿ ಹರ್ಜಾಸ್​ ಕುಟುಂಬ ಚಂಡೀಗಢದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಜಾಸ್​ ಅವರ ಜನನವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್​ ​ಪಂದ್ಯ; ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

