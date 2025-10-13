ETV Bharat / sports

ಭಾರತ ಮಣಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ; ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹೀಲಿ

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 10:29 AM IST

Indw vs Ausw Match Highlights: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025ರ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಾಯಕಿ ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ (142 ರನ್) ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ 331 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ODI ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡವಾಗಿ ಆಸೀಸ್​ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು.

ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ಸತತ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರಂಭಿಕರಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ 25 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 155 ರನ್ ಸೇರಿಸಿತು. ಮಂಧಾನ 66 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್ 75 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು.

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್​
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್​ (AP)

ಅದಾದ ನಂತರ, ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (22), ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (33) ಮತ್ತು ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ (38), ರಿಚಾ ಘೋಷ್​ (32) ಸಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದರೂ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 36 ರನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 48.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 330 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಅನ್ನಾಬೆಲ್ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 331 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಕಷ್ಟದ ಮಾತು. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಾಯಕಿ ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದರು. ಹೀಲಿ ಮತ್ತು ಫೋಬೆ ಲಿಚ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕೇವಲ 11.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 85 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ನಾಯಕಿ ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಕೇವಲ 84 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 6ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಹೀಲಿ (142 ರನ್) ಮತ್ತು ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ (45 ರನ್) 95 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು.

ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು 49 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ, ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳು 38 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೀಲಿ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ (AP)

ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವು: ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ (47*) ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು ಕಿಮ್ ಗಾರ್ತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. 49ನೇ ಓವರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪೆರ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಂಧಾನ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್​ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1000 ರನ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಜೊತೆಗೆ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 5 ಸಾವಿರ ರನ್​ ಪೂರ್ಣಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಬರೆದರು. 112 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಂಧಾನ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ 5 ಸಾವಿರ ರನ್​ ಸಾಧಕರು:​

  • 112 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ - ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಭಾರತ)
  • 129 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ - ಸ್ಟೆಫಾನಿ ಟೈಲರ್​ (ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​)
  • 136 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ - ಸೂಜಿ ಬೇಟ್ಸ್​ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​)
  • 144 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ - ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್​ (ಭಾರತ)
  • 156 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ - ಚಾರ್ಲೊಟ್ಟೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್​ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​) ​

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹಿಲಿ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಲಿಸ್ಸಾ ಹೀಲಿ 142 ರನ್​ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​​ ಆಗಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ​

ಅಂಕಪಟ್ಟಿ: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈಗ 7 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾದ ಕಾರಣ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಅಂಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆದ್ದರೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್: 52 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ!

