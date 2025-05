ETV Bharat / sports

ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ - WTC FINAL AUSTRALIA TEAM

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ( AFP )

Published : May 13, 2025 at 5:32 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 5:56 PM IST

ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ (WTC) ಫೈನಲ್ ಜೂನ್ 11ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 12 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ಗೆಲುವು ಹಾಗು ಶೇ 69.44 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 19 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 13 ಗೆಲುವು ಹಾಗು ಶೇ 67.54 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇತ್ತಂಡಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ.

