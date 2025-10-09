ETV Bharat / sports

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸತತ 3ನೇ ಸೋಲು; ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಕನಸು ಭಗ್ನ!

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 107 ರನ್​ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2025 at 10:31 AM IST

Ausw vs Pakw Match: 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಭಾಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ 9ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 107 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 76 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆತ್ ಮೂನಿ ಮತ್ತು ಅಲಾನಾ ಕಿಂಗ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು 200 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 36.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 114 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಕೇವಲ 31 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿದ್ರಾ ಅಮೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯಸರೆಯಾದರು. 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 35 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.

ಸಿದ್ರಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕ್​ 114 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಇದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸತತ ಮೂರನೇ ಸೋಲಾಗಿದ್ದು ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಾಗಿಲು ಬಹುತೇಕ ಮುಚ್ಚಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಕಿಮ್ ಗಾರ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮೇಗನ್ ಶುಟ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನಾಬೆಲ್ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವಾರ್ಹೋಮ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಜೊತೆಯಾಟ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಂದ ಅಲಾನಾ ಕಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 106 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಅಲಾನಾ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು. ಮೂನಿ ಎಂಟನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಕಿಮ್ ಗಾರ್ತ್ (11) ಅವರೊಂದಿಗೆ 39 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. 21.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 221 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಜೇಯ ಗೆಲುವು: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆ ಏಳು ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 18 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ, ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅ.12 ರಂದು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಪಾಕ್​ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅ.15 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಲಿದೆ.

