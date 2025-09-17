ಭಾರತ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಆಸೀಸ್ ಎ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: 532 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್, ಭಾರತ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 116
ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು 532 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : September 17, 2025 at 8:34 PM IST
ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ) : ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 532 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ನೀಡಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು, 30 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 116 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 337 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.
ಜೋಶ್ ಫಿಲಿಪ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆಯ ಜೋಶ್ ಫಿಲಿಪ್ ಕೇವಲ 87 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 123 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 18 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಲಿಯಾಮ್ ಸ್ಕಾಟ್ 122 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 8 ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೂಪರ್ ಕೊನ್ನೊಲ್ಲಿ 84 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 70 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತ ನಿಧಾನಗತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ಯುವಪಡೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ಎ ಆಟಗಾರರು ನಿಧಾನಗತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದರು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಎನ್.ಜಗದೀಶನ್ 95 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಹೀರೋ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಾಳೆಗೆ ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಭಾರತ 416 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ದುಬಾರಿಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು: ಆಸೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು ವಿಫಲವಾದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ 27 ಓವರ್ ಎಸೆದು 141 ರನ್ ನೀಡಿದರೆ, ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯನ್ 21 ಓವರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದೂ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೆ 119 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಹರ್ಷ್ ದುಬಾರಿಯಾದರೂ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ಉಳಿದಂತೆ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ 2, ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
