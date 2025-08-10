Essay Contest 2025

7 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ AUS vs SA ಟಿ20 ಫೈಟ್​! ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ? - AUS VS SA T20 SERIES

ಇಂದಿನಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಆಡಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯ ನೇರಪ್ರಸಾರ, ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಮಿಚೆಲ್​ ಮಾರ್ಷ್​ ಮತ್ತು ಐಡೆನ್​ ಮಾಕ್ರಮ್​
ಮಿಚೆಲ್​ ಮಾರ್ಷ್​ ಮತ್ತು ಐಡೆನ್​ ಮಾಕ್ರಮ್​ (Image Source: IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2025 at 12:58 PM IST

3 Min Read

Aus vs SA T20 Series: ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ T20 ಸರಣಿ ಆಡವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹರಿಣ ಪಡೆ ಈ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಸರಣಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಕೈರ್ನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸರಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೇ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅನ್ನು 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಟಿ20 ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿವಿಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​​ಗಳಿಗೆ ರಸದೌತಣ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.

ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ: ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾದ ಲುವಾನ್-ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Aus vs SA ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು 25 ಬಾರಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಟ್ಟು 17 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಐದು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದವು.

ಡಾರ್ವಿನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನವೀಕರಣ: ಉತ್ತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಡಾರ್ವಿನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮರಾರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನವು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಡ್ರಾಪ್-ಇನ್ ಪಿಚ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೆಲವೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

17 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ: ಮರಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 73 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಇದೀಗ 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Aus vs SA ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ: ಮರಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ, ಡಾರ್ವಿನ್

ಎರಡನೇ T20 ಪಂದ್ಯ: 12 ಆಗಸ್ಟ್, ಮರಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ, ಡಾರ್ವಿನ್

ಮೂರನೇ T20 ಪಂದ್ಯ: 16 ಆಗಸ್ಟ್, ಕಝಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಕೈರ್ನ್ಸ್

ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯ: ಉಭಯ ತಂಡಗ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.45ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.

Aus vs SA ನೇರಪ್ರಸಾರ, ಲೈವ್​ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲಿ: ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್​ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ ಆಗಲಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ: ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ (ನಾಯಕ), ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್, ಮಿಚೆಲ್ ಓವನ್, ಬೆನ್ ದ್ವಾರ್ಶುಯಿಸ್, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್, ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್, ಲುವಾನ್ ಡ್ರೇ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ (ಕೀಪರ್), ರಾಸ್ಸಿ ವ್ಯಾನ್ ಡೆರ್ ಡ್ಯೂಸೆನ್, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಏಡನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (ನಾಯಕ), ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡೆ, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ, ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್, ಆಂಡ್ರೆ ಬರ್ಗರ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು! ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ?

