ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್: ಒಲಿಂಪಿಯನ್ಗಳಾದ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆ
ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರರಾದ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಯಾದವ್ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲದೇ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು.
Published : September 18, 2025 at 6:04 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 6:18 PM IST
2025 ರ ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಯಾದವ್ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಪದಕವಿಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.
ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವಾಗಿದ್ದ ಸಚಿನ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪದಕದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಭರ್ಚಿ ಎಸೆತಗಾರ ನೀರಜ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ 8ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಕೂಡ ಪದಕವಿಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಅವರು 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು: ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಥ್ರೋ 84.03 ಮೀಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು 8 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದರು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದಕವಿಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. 2021ರ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಂತರ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಪದಕವಿಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಇದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 83.65 ಮೀಟರ್, ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 84.03 ಮೀಟರ್, ಮೂರನೇ ಯತ್ನ ಫೌಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 82.86 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು, ಐದನೇ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಫೌಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಚಿನ್: ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜಾವೆಲಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಚಿನ್ ಯಾದವ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ 85 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದ ಯಾದವ್, ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 80.95 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಭರ್ಚಿ ಎಸೆದು ಪದಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಟ್ರೆನಿಡಾಡ್ನ ವಾಲ್ಕಾಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್: ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ನ ಕೆಶೋರ್ನ್ ವಾಲ್ಕಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕೆಶೋರ್ನ್, 13 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.
ಕೆಶಾರ್ನ್ ವಾಲ್ಕಾಟ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 81.22 ಮೀಟರ್, ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 87.83, ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 81.65, ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 88.16, ಐದನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 85.84 ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 83 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು, ಜರ್ಮನಿಯ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಕರ್ಟಿಸ್ ಥಾಂಪ್ಸನ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು.
