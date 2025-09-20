ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​ ಸೂಪರ್​ 4: ಇಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ vs ಲಂಕಾ ಮೊದಲ ಕದನ

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಸೂಪರ್​ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 12:04 PM IST

BAN vs SL Match: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​ನ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ಸುತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸೂಪರ್​ 4ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ ಪಡೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಡಿದ ಮೂರು ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಂಕಾವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಣಿಸುವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ.

ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ?: ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯವು ಇಂದು ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಂತೆಯೇಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಟಾಸ್ ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರಿಯರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸೋನಿಲೈವ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ ಆಗಲಿದೆ.

ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​ ದಾಖಲೆ: ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 21 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 13 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 8 ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಗಳು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೇವಲ 139 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಜಕಾರ್ ಅಲಿ, ಶಮಿಮ್ ಹೊಸೈನ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿಯ ಸ್ಕೋರ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಲಂಕಾ ಪರ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ಕಮಿಲ್ ಮಿಶಾರ ಅವರ 46 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೇವಲ 14.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಪಿಚ್​ ವರದಿ: ದುಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಪಿಚ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿರುವ ಪಂದ್ಯದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿದಾನಗತಿಯ ಪಿಚ್​ ಆದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಸೆಟ್​ ಆಗುವವರೆಗೂ ರನ್​ ಗಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸೆಟ್​ ಆದ್ರೆ ಸುಲಭಾವಗಿ ರನ್​ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 160 ರನ್‌ ಆಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು.

ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 115 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು 53 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೇ, ಚೇಸಿಂಗ್​ ತಂಡಗಳು 61 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್​ 139 ಆಗಿರಲಿದ್ದರೇ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 122 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ​

ತಂಡಗಳು - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ (ನಾಯಕ), ತಂಜಿದ್ ಹಸನ್ , ಪರ್ವೇಜ್ ಹೊಸೈನ್ ಎಮನ್ , ಸೈಫ್ ಹಸನ್ , ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್ , ಜೇಕರ್ ಅಲಿ, ಶಮೀಮ್ ಹೊಸೇನ್, ಕಾಜಿ ನೂರುಲ್ ಹಸನ್ ಸೋಹನ್ , ಶಾಕಿಬ್ ಮಹೇದಿ ಹಸನ್ , ರಿಶಾದ್ ಹೊಸೈನ್ , ನಸುಮ್ ಹಸನ್ , ಮುಸ್ತಾನ್ , ಮುಸ್ತೂರ್ ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ , ಶೋರಿಫುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಶೈಫ್ ಉದ್ದೀನ್.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ಚರಿತ್ ಅಸಲಂಕಾ ( ನಾಯಕ), ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ , ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ , ಕುಸಲ್ ಪೆರೇರಾ , ನುವಾನಿಡು ಫೆರ್ನಾಂಡೋ , ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್ , ಕಮಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ , ದಸುನ್ ಶನಕ , ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ , ದುನಿತ್ ವೆಲ್ಲಲಾಗೆ, ಚಾಮಿಕ ಕರುಣಾರತ್ನೆ , ಚಮಿಕ ಕರುಣಾರತ್ನೆ , ಚಮೇಶ ಥೀಕನಂತ ಮಹೇಶ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೋ , ನುವಾನ್ ತುಷಾರ , ಮಥೀಶ ಪತಿರಾನ.

