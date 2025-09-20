ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸೂಪರ್ 4: ಇಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ vs ಲಂಕಾ ಮೊದಲ ಕದನ
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
Published : September 20, 2025 at 12:04 PM IST
BAN vs SL Match: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ಸುತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸೂಪರ್ 4ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ ಪಡೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಡಿದ ಮೂರು ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಂಕಾವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಣಿಸುವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ.
ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ?: ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯವು ಇಂದು ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಂತೆಯೇಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಟಾಸ್ ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸೋನಿಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 21 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 13 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 8 ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಗಳು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೇವಲ 139 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಜಕಾರ್ ಅಲಿ, ಶಮಿಮ್ ಹೊಸೈನ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿಯ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಲಂಕಾ ಪರ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ಕಮಿಲ್ ಮಿಶಾರ ಅವರ 46 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೇವಲ 14.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಪಿಚ್ ವರದಿ: ದುಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಪಿಚ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿರುವ ಪಂದ್ಯದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿದಾನಗತಿಯ ಪಿಚ್ ಆದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸೆಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಸುಲಭಾವಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 160 ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು.
ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 115 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು 53 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೇ, ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು 61 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 139 ಆಗಿರಲಿದ್ದರೇ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 122 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ತಂಡಗಳು - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ (ನಾಯಕ), ತಂಜಿದ್ ಹಸನ್ , ಪರ್ವೇಜ್ ಹೊಸೈನ್ ಎಮನ್ , ಸೈಫ್ ಹಸನ್ , ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯ್ , ಜೇಕರ್ ಅಲಿ, ಶಮೀಮ್ ಹೊಸೇನ್, ಕಾಜಿ ನೂರುಲ್ ಹಸನ್ ಸೋಹನ್ , ಶಾಕಿಬ್ ಮಹೇದಿ ಹಸನ್ , ರಿಶಾದ್ ಹೊಸೈನ್ , ನಸುಮ್ ಹಸನ್ , ಮುಸ್ತಾನ್ , ಮುಸ್ತೂರ್ ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ , ಶೋರಿಫುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಶೈಫ್ ಉದ್ದೀನ್.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ಚರಿತ್ ಅಸಲಂಕಾ ( ನಾಯಕ), ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ , ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ , ಕುಸಲ್ ಪೆರೇರಾ , ನುವಾನಿಡು ಫೆರ್ನಾಂಡೋ , ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್ , ಕಮಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ , ದಸುನ್ ಶನಕ , ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ , ದುನಿತ್ ವೆಲ್ಲಲಾಗೆ, ಚಾಮಿಕ ಕರುಣಾರತ್ನೆ , ಚಮಿಕ ಕರುಣಾರತ್ನೆ , ಚಮೇಶ ಥೀಕನಂತ ಮಹೇಶ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೋ , ನುವಾನ್ ತುಷಾರ , ಮಥೀಶ ಪತಿರಾನ.
