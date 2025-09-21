ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಸೂಪರ್​ 4: ಲಂಕಾ ಮಣಿಸಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾ

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಸೂಪರ್​ 4ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಂದ್ಯ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಂದ್ಯ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 10:44 AM IST

Asia cup super 4: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​ನ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್-4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 168 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ 19.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 163 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್-4 ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​: ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಲಂಕಾ ಪರ ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕ ಮತ್ತು ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 44 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ನಂತರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​ ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕ (22 ರನ್), ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ (34 ರನ್), ಕುಸಲ್ ಪೆರೆರಾ (16 ರನ್) ಮತ್ತು ಚರಿತ್ ಅಸ್ಲಂಕಾ (21 ರನ್) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದರಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪರ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು ಅವರು 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 64 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.

ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪರ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಸೈಫ್ ಹಸನ್ - ತೌಹಿದ್ ಹೃದೋಯಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೀಡಿದ್ದ 169 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತಮೀಮ್ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಸೈಫ್ ಹಸನ್ ಮತ್ತು ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 59 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ 23 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಇದರ ನಂತರ, ತಂಡವು 114 ರನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಂದ್ಯ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಂದ್ಯ (AP)

ಆದ್ರೆ ಸೈಫ್ ಹಸನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಇದರ ನಂತರ, ತೌಹಿದ್ ಹೃದೋಯಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅವರು 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 58 ರನ್‌ಗಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಶಮೀಮ್ ಹೊಸೇನ್ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ, ದಸುನ್​ ಶನಕ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

