ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೆದ ದಾಖಲೆಗಳು
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿತು.
Published : September 11, 2025 at 11:48 AM IST|
Updated : September 11, 2025 at 12:23 PM IST
Team India Records: 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದೆ. ಬುಧವಾರ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿತು. ಯುಎಇ ನೀಡಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 4.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (30 ರನ್) ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (20 ರನ್) ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ದಾಖಲೆ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಎಸೆದ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಅವರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಟ್ಟಿದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಟಿ20ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಭಿಷೇಕ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (2021ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ), ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (2024ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ), ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (2025ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ) ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯುಎಇಯನ್ನು 57 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2023ರ ಋತುವಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 15.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳನ್ನು 60ರನ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡ ಭಾರತ ಆಗಿದೆ.
ಚೇಸಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ: ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ 4.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 58 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ತಂಡವೆಂಬ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನೂ ಗಳಿಸಿತು.
ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು: ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ 4.3 ಓವರ್ಗಳು ಅಥವಾ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 93 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯ ವಶವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 2021ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 81 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಭಾರತ ಗುರಿ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ 101 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಯುಎಇ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 4 ವಿಕೆಟ್, ಶಿವಂ ದುಭೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯುಎಇ 57ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 93 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯ ಜಯಿಸಿತು.
