ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಫೈಟ್; ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​, ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ!

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2025 at 2:00 PM IST

Asia cup 2025 SL vs BAN: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸರಣಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಲಂಕನ್ನರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು 20 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 12 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 8 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ-20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಲಂಕಾ ಪಡೆ ಆ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

ಗೆದ್ದರೆ ಸೂಪರ್​ 4: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಗೆದ್ದು ಸೂಪರ್ 4 ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ದಾಖಲೆ: ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಸ್ಪಿನ್​ ಬೌಲರ್​ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದಿರುವ 92 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು 42 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿವೆ ಮತ್ತು ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು 50 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದರೂ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಹಿತಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋನಿ ಲಿವ್ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಟಾಸ್ ಸಂಜೆ 7.30 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ತಂಡಗಳು - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ಪರ್ವೇಜ್ ಹೊಸೈನ್ ಎನಾನ್, ತನ್ಶಿದ್ ಹಸನ್ ತಮೀಮ್, ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ (ನಾಯಕ), ತೌಹಿದ್ ಹೃದಯೋಯ್, ಸೈಫ್ ಹಸನ್, ಜಾಕಿರ್ ಅಲಿ, ಮಹೇದಿ ಹಸನ್, ರಿಶಾದ್ ಹೊಸೈನ್, ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್, ನಜುಮ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರಹಮಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್, ಹಸನ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಹೊಸೈನ್, ತನ್ಶಿದ್ ಹಸನ್ ಸಾಕಿಬ್.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ: ಪಾತುಮ್ ನಿಶಾಂಕ, ನುವಾನಿತು ಫೆರ್ನಾಂಡೋ, ಕುಸಾಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್, ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್, ಸರಿತ್ ಅಸಲಂಗ(ನಾಯಕ), ಜನಿತ್ ಲಿಯಾನಗೆ, ತುನಿತ್ ವೆಲ್ಲಲಾಗೆ, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ, ಮಹೀಸ್ ದೀಕ್ಷಣ, ದುಷ್ಮಂತ ಸಮೀರ, ಮಥೀಸ ಪತಿರಾನ, ನುವಾನಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ, ನುವಾನಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೋ, ಸಮ್ಮಿಲ್ ತುಷಾರ, ನುವಾನಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೋ, ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್ ಕರುಣಾರತ್ನೆ, ಕುಸಾಲ್ ಪೆರೆರಾ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ​: ಪರ್ವೇಜ್ ಹೊಸೈನ್ ಎಮನ್, ತಂಜಿದ್ ಹಸನ್ ತಮೀಮ್, ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ (ನಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ತೌಹೀದ್ ಹೃದಯ್, ಶಮೀಮ್ ಹೊಸೈನ್, ಜೇಕರ್ ಅಲಿ, ಮಹೇದಿ ಹಸನ್, ರಿಶಾದ್ ಹೊಸೈನ್, ತಂಜಿಮ್ ಹಸನ್ ಸಾಕಿಬ್, ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮುಸ್ತಮನ್ ಅಹ್ಮದ್

ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ, ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್, ಕಮಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಕುಸಲ್ ಪೆರೇರಾ, ಚರಿತ್ ಅಸಲಂಕಾ (ನಾಯಕ), ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್, ದಸುನ್ ಶನಕ, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ, ಮತಿಶ ಪತಿರಾನ, ದುಷ್ಮಂತ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ, ನುವಾನ್ ತುಷಾರ.

