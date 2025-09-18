ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖಭಂಗ; ಐಸಿಸಿ ನಿಂದಲೂ ಘೋರ ಅವಮಾನ

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಬುಧಾವರ ನಡೆದಿದ್ದ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಹೈಡ್ರಾಮ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 10:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Pakistan vs UAE Match: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಸೂಪರ್-4ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 41 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಂದ್ಯವೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ 'ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್​ ಶೇಕ್ ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡದೇ ಇರದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್​ ರೆಫ್ರಿ ಆ್ಯಂಡಿ ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್​ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಐಸಿಸಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತು.

ಇದಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಆ್ಯಂಡಿ ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್​ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್​ ಅವರನ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್​ ರೆಫ್ರಿ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದು ಪಾಕ್​ಗೆ ನುಂಗಲಾಗದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತೆರಳದೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಐಸಿಸಿ ಸಿಇಒ ಸಂಜೋಗ್ ಗುಪ್ತಾ, ಪ್ರೈಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ರೆಫರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಐಸಿಸಿ, ಅವರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪಿಸಿಬಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಖ್ವಿ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಸಿಇಒ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿವಾದ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗೊಂಡಿತು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಸಿಬಿ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಭಯದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ರೀತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಸಿದಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್​ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಆಗಲಿ, ಎಸಿಸಿ ಆಗಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 146 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ (50) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ 29 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾದರು. ಯುಎಇ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಸಿಮ್ರನ್‌ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಇನ್ನು ಪಾಕ್​ ನೀಡಿದ್ದ 147 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಯುಎಇ ತಂಡವು 17.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 105 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ರಾಹುಲ್ ಚೋಪ್ರಾ 35 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಪರ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

​ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕದನ: ನಿನ್ನೆಯ ಗ್ರೂಪ್​ ಹಂತದ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಸೂಪರ್​ 4ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್​4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾದಾಟಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆ ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ನಾಳೆ ಲೀಗ್​ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸೂಪರ್​ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಸೂಪರ್​ 4ನ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಆಸೀಸ್​ ಎ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​: 532 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್​, ಭಾರತ 1 ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 116

For All Latest Updates

TAGGED:

UAE VS PAKISTANASIA CUP 2025NO HANDSHAKE CONTROVERSYIND VS PAK SUPER 4 MATCHPAK VS UAE MATCH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಮಹಿಳೆ ಸಾವು; ತಾಯಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು

ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಹಿ-ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಕೆಲವು ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ-ಇಳಿಕೆ

ಇಸ್ರೋಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್​! ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಸೈರನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.