ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಓಮನ್​ ತಂಡಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಓಮನ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಓಮನ್​ ಪಂದ್ಯ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಓಮನ್​ ಪಂದ್ಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2025 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pak vs Omn ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ಅನ್ನು ಜತಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-11 ಜೊತೆಗೆ ಪಿಚ್ ವರದಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವರದಿ, ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿದೆ?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಡಿರುವ ಕೊನೆಯ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು 1ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಓಮನ್ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಓಮನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗಲಿದೆ. ಪಾಕ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಕೊನೆಯ ಐದು ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 2022 ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ಪಿಚ್ ವರದಿ

ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರನ್​ ಗಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಸೆಟ್​ ಆದರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಬಹುದು. ಈ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಹಿಂದಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯುಎಇ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುಎಇ 57 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಭಾರತ 4.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಈ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಉಭಯ ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ (ನಾಯಕ), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ಹಸನ್ ನವಾಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್, ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಹಾರಿಸ್ ರೌಫ್, ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಂ ಜೂನಿಯರ್, ಹಸನ್ ಅಲಿ, ಹಸನ್ ತಲತ್, ಕೆ. ಸೂಫಿಯಾನ್ ಮುಖೀಮ್.

ಓಮನ್​: ಜತೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ (ನಾಯಕ), ವಿನಾಯಕ್ ಶುಕ್ಲಾ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಅಮೀರ್ ಕಲೀಂ, ಆಶಿಶ್ ಒಡೆದಾರ, ಹಮ್ಮದ್ ಮಿರ್ಜಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನದೀಮ್, ಆರ್ಯನ್ ಬಿಶ್ತ್, ಸುಫ್ಯಾನ್ ಮೆಹಮೂದ್, ಹಸ್ನೈನ್ ಶಾ, ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್, ಸಮಯ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ಕರಣ್ ಸೋನಾವಾಲೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾ ಇಮ್ರಾನ್, ಝಾಕ್ ನಾ ಇಸ್ಲಾಂ, ಝಿಕ್ ನಾ ಇಸ್ಲಾಂ, ಷಾ ಫಾಯಿಸಲ್.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಓಮನ್‌ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-11

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ (ನಾಯಕ), ಹಸನ್ ನವಾಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್, ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್, ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್.

ಓಮನ್​: ಅಮೀರ್ ಕಲೀಂ, ಜತೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ (ನಾಯಕ), ಹಮ್ಮದ್ ಮಿರ್ಜಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನದೀಮ್, ಅಯಾನ್ ಖಾನ್, ಆರ್ಯನ್ ಬಿಶ್ತ್, ವಿನಾಯಕ್ ಶುಕ್ಲಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್, ಆಶಿಶ್ ಒಡೆದ್ರಾ, ಹಸ್ನೈನ್ ಶಾ, ಜಿಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಂ.

Conclusion:

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025PAK VS OMN PALYING XIಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025PAK VS OMN HEAD TO HEADPAK VS OMN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇವರು 'ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್': ಹವಾಮಾನ ಪೂರಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ; ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಕ್ರಾಂತಿ

26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, 7 ಸೀಟರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಆದ್ರೂ ತಗ್ಗಿದ ಈ ಕಾರು ಮಾರಾಟ!

ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Interview: 'ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಊಟ ಬಡಿಸಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್​ಗೆ ಭಾಷಾ ಗಡಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ': ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.