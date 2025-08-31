ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ; ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯವನ್ನು ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2025 at 4:29 PM IST

17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸೆ.9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್​ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 19 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಯುಎಇ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅಬುದಾಭಿ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವಳಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅದರೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 19 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 18 ಪಂದ್ಯಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಲಿನಲ್ಲಿ ಹಗಲು ತಾಪಮಾನ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಿರಲು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ?

ಈ ಹಿಂದೆ ಟೂರ್ನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು: ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಪಂದ್ಯಗಳು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು: ಈ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 8 ತಂಡಗಳನ್ನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ತಂಡಗಳು ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಂಡಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ: ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 - ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆ, 10 - ಭಾರತ vs ಯುಎಇ, ದುಬೈ
  • ಸೆ, 11 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆ, 12 - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಓಮನ್, ದುಬೈ
  • ಸೆ, 13 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆ, 14 - ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ದುಬೈ
  • ಸೆ, 15 - ಯುಎಇ vs ಓಮನ್, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆ, 15 - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಚೀನಾ, ದುಬೈ
  • ಸೆ, 16 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆ, 17 - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಯುಎಇ, ದುಬೈ
  • ಸೆ, 18 - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆ, 19 - ಭಾರತ vs ಓಮನ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 - ಬಿ1 vs ಬಿ2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 - A1 vs A2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 - A2 vs B1, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 - A1 vs B2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 - A2 vs B2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 - A1 vs B1, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 - ಫೈನಲ್, ದುಬೈ

