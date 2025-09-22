ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್; ಪಾಕ್ ಮಣಿಸಿ ಸೂಪರ್-4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶುಭಾರಂಭ

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ 4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ 4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2025 at 12:44 AM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಓಟ ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಗೆ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡದೇ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಟಾಸ್ ವೇಳೆಯೂ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕನಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಟ್ಟಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೀಡಿದ 171 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಲು ಓಪನರ್ ಗಳಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಕ್ರೀಸ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪಾಕ್ ಬೌಲರ್ ಶಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಟ್ಟಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, 39 ಎಸೆತಗಳನ್ನೆದುರಿಸಿದ ಅವರು 74 ರನ್ ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 6 ಬೌಂಡರಿಗಳಿದ್ದವು. ನಂತರ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಶುಭಮನ್ ಗಿನ್ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 47 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಗಿಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ 8 ಬೌಂಡರಿಗಿಳಿದ್ದವು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 30 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದರು.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 171 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಓಪನರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಜಾದಾ ಪರಾನ್ ಅರ್ಧ ಶತಕ (58) ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗು 5 ಬೌಂಡರಿಗಳಿದ್ದವು. ಇನ್ನುಳಿದ ಪಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಇಲ್ಲ: ಟಾಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಕೈ ಕುಲುಕಲಿಲ್ಲ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದರ ದಾಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಕೈ ಕುಲುಕಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತ್ತು.

ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 47 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಭಾರತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ತಾನು ಈವರೆಗೆ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೆ.24ಕ್ಕೆ: ಸೂಪರ್ 4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದೆದುರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ದುಬೈ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯ: ಮತ್ತೆ ನಡೆಯದ ನಾಯಕರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್

