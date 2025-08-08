Essay Contest 2025

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025: ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ರದ್ಧಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ವಾ? ಬಿಗ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್ - ASIA CUP 2025

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆಯೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಬಿಗ್​ಅಪ್ಡೇಡ್​​ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

Rohit Sharma and Babar Azam (Image Source: Getty)
Asia Cup 2025 Ind vs Pak Match: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿರುವ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 09 ರಿಂದ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಸೆ. 14 ರಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೆಜ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರಿಯರ್ ಕಾತುರದಿಂದ ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಮನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಬಿಗ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್​ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ (WCL) ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಹಿಂದೆಟು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರು. ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದ ಭಾರತ ನಂತರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲೂ ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕ್​ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ​ WCLನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಭಾರತ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜನರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಅಪಸ್ವರಗಳು ಕೇಳಿಬರಲಾರಂಭಿಸಿವೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (Image Source: ANI)

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕ್​ ನಡುವೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಈಬಾರಿ 8 ತಂಡಗಳು ಕಣಕಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳು ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಹ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಮತ್ತು 21 ರಂದು ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (Image Source: ANI)

ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ: ಭಾರತ ಪಾಕ್​ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ನಡುವೆಯೇ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಶುಭಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಈ ಕುರಿತು ಬಿಗ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ (Image Source: ANI)

"ಆದರೂ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಖಾತರಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಂತಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್‌ನಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಲೀಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಭಾರತ ಆಗಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವಾಗಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕವೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (Image Source: ANI)

8 ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕೆ: ಈ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಸಿಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಯುಎಇ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆತಿಥ್ಯ ಹಕ್ಕು ಭಾರತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ, ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ; ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪಾಕ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ನ ​ಬಂಧನ!

