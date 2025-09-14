ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ..! ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 14, 2025 at 12:03 PM IST
Ind vs Pak Match Live: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು 6ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬಾರದು ಎಂದು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೆಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ? ಪಿಚ್ ವರದಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ತಂಡಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪಿಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್: ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಬೌನ್ಸ್ ಪಡೆದರೂ ಸಹ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ 222 ರನ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ 56 ರನ್ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 145-155 ರನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 93 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡವು 46 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡವು 47 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ವರದಿ: ಪಂದ್ಯ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಮಳೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಗೆ 30 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರಲಿದೆ.
ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 13 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಸಾರದ ವಿವರ: ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾನೆಲ್ ಸೋನಿ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸಾರಕವಾಗಿದೆ. ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಡಿಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಡಿಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಬ್ಮನ್ ಗಿಲ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ/ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್
📢 DD Sports 📺 (DD Free Dish) will broadcast LIVE all #TeamIndia🇮🇳 specific matches & the FINAL of #AsiaCup 2025 🏏 from September 10 to September 28 💥— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 2, 2025
Stay tuned for more updates!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ (ನಾಯಕ), ಹಸನ್ ನವಾಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್, ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ, ಸುಫ್ಯಾನ್ ಮುಖೀಮ್, ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?