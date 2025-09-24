ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಗೇರಿದ ಭಾರತ, ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ; ಲಂಕಾ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ್ ಔಟ್
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ತಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 41 ರನ್ ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು, ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಆಕರ್ಷಕ 75 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
Published : September 24, 2025 at 11:54 PM IST|
Updated : September 25, 2025 at 12:03 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು ದುಬೈ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 41 ರನ್ ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧ ಶತಕ(75 ರನ್)ದಾಟ ಆಡಿದರು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಭಾರತವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಎಂದಿನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಶರ್ಮಾ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 75 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 6 ಬೌಂಡರಿಗಳಿದ್ದವು. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ಮೂರನೇಯವರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಶಿವಂ ದುಬೆ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 11 ಎಸೆತಗಳನ್ನೆದುರಿಸಿ ಕೇವಲ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 168 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪರ ಬೌಲರ್ ಗಳಾದ ರಿಶದ್ ಹುಸೇನ್ 2, ತಂಜಿಮ್ ಹಸನ್ ಸಕಿಬ್, ಮುಸ್ತಫಿಜುರ್, ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತ ನೀಡಿದ 169 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸೈಫ್ ಹುಸೇನ್ (69 ರನ್) ಹಾಗು ಪರ್ವೇಜ್ ಹುಸೇನ್ (21 ರನ್) ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಯಾವ ಆಟಗಾರನೂ ಒಂದಂಕಿ ರನ್ ಮೀರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 127 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಗಿ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾಯಿತು.
ಭಾರತ ಪರ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರೆ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಹಾಗು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಲಾ 2 ಮತ್ತು ಅಕ್ಸರ್ ಪಟೇಲ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಔಟ್: ಇನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಮಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು.
ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಉದ್ಧಟತನದ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ(ನಾಳೆ) ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ 'ವರ್ಚುವಲ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್' ಪಂದ್ಯ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎದುರಾಳಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದೆ.
