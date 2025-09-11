ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​ 2025: ದುಬೈ ತಂಡವನ್ನು 4.3 ಓವರ್​ನಲ್ಲೇ ಮಣಿಸಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನ ಶುಭಾರಂಭ

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಸುಲಭ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

KULDEEP YADAV
ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2025 at 12:14 AM IST

1 Min Read
ದುಬೈ: ಬುಧವಾರ ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಮೊದಲು ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ದುಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಇದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಪಡೆ, ಕೇವಲ 13.1 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದುಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಆಲೌಟ್​ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ (4-7) ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು. ಕೇವಲ 13.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 57 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ದುಬೈ ತಂಡ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿತು.

ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.

ಯುಎಇ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿಯ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಈ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಿನ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಭಾರತ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾದರು.

ಭಾರತದ ಪರ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರಾಯಾಸದ ಗೆಲುವಾಯಿತು. ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಮನರಂಜನೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 48 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಗಿಲ್​ 20 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.

ಗಿಲ್ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಕೇವಲ 4.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿತು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 5 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಮುಖ ಘರ್ಷಣೆಯ ಮೊದಲು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರ್​ ರೌದ್ರತಾಂಡವ; 30 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿ ಆರ್ಭಟ

