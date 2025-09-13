ETV Bharat / sports

ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​..!; ಭಾರತ vs ಪಾಕ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 350 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್​​ ​ಕಣಕ್ಕೆ

ಭಾರತದ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್​ ನಾಳೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
September 13, 2025

Asia Cup Ind vs Pak Match: 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವೂ ಭಾನುವಾರ (ನಾಳೆ) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್​ ತಂಡ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ತಾನಾಡಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 9 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ​ಮಾಡಿದ್ದ ಯುಎಇ ತಂಡವನ್ನು ಕೇವಲ 57 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಕೇವಲ 4.3 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಇದೀಗ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟಿ20 ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್​ ಸಹ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ​

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)

ತಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ: ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್​ಗಳು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾಳೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೇಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಹರ್ಷಿತ್​ ರಾಣಾ ಅಥವಾ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ಅವರು ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (ETV Bharat)

ಸಂಜು ಆಡುವುದು ಖಚಿತ: ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಜು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (AFP)

ಟಿ20 ದಾಖಲೆ: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಈವರೆಗೂ 43 ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 861 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಶತಕ, 2 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಿ-20 ದಾಖಲೆ ನೋಡಿದರೆ 305 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಸಂಜು 7629 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಶತಕ, 48 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿವೆ. 350 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

