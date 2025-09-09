ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ

ಇಂದಿನಿಂದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025
ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2025 at 12:05 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 12:41 PM IST

Asia Cup 2025: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್​ಕಾಂಗ್​ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

8 ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕೆ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ತಂಡಗಳಿವೆ. ಈ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಓಮನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಂಡಗಳಿದ್ದರೆ, ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ 3 ಪಂದ್ಯಗಳು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಗಳು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್​ವರೆಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಮೈದಾನಗಳ ವಿವರ: ಒಟ್ಟು 19 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ದುಬೈ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಪಂದ್ಯಗಳು ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ, ಉಳಿದ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನೇರಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿವೆ. ಸೋನಿ ಲಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಲೈವ್​ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ​.

ಸಮಯ: 19 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 18 ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 8:00ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡ: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು, ಎಂಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆರು ಬಾರಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 8 ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ಭಾರತ), ಚರಿತ್ ಅಸಲಂಕಾ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ), ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ), ಲಿಟ್ಟನ್ ದಾಸ್ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ), ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ), ಯಾಸಿಮ್ ಮುರ್ತಾಜಾ (ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್), ಜತೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ (ಒಮನ್), ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಮ್ (ಯುಎಇ).

