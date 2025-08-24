ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ? - ASIA CUP 2025

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯಾವ ತಂಡ ಈವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ (Image Source: AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 24, 2025 at 5:34 PM IST

3 Min Read

17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಯುಎಇ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಅನ್ನು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೂ 16 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 14 ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಅನ್ನು ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದರೇ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಟಿ20 ಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಯೂ ಚುಟುಕು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಯಾವ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಫಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು?

ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಾದ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1983ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕೌನ್ಸಿಲ್​ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ 1984ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಅನ್ನು ಆಯೋಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2016ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏಕದಿನ ಅಥವಾ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಯಾವುದು?

ಈವರೆಗೂ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರೆಗೂ 16 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 8 ಬಾರಿ 1984, 1988, 1991, 1995, 2010, 2016, 2018 ಮತ್ತು 2023 ರಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಭಾರತದ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನ ಎರಡನೇ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೂ 6 ಬಾರಿ (1986, 1997, 2004, 2008, 2014, 2022) ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ (Image Source: AFP)

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ 2000, 2012ರಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 3 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತಾದರೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಂತರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ 6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಕಪ್​ನ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು.

8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ: ಈಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಓಮನ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎಂಟು ತಂಡಗಳನ್ನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಓಮನ್​ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಂಡಗಳಿದ್ದರೆ, ಗ್ರೂಪ್​ ಬಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡಗಳಿವೆ.

ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿವರ

  • ಸೆ, 10 - ಭಾರತ vs ಯುಎಇ, ದುಬೈ
  • ಸೆ, 14 - ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ದುಬೈ
  • ಸೆ, 19 - ಭಾರತ vs ಓಮನ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 - ಬಿ1 vs ಬಿ2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 - A1 vs A2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 - A2 vs B1, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 - A1 vs B2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 - A2 vs B2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 - A1 vs B1, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 - ಫೈನಲ್, ದುಬೈ

ಭಾರತ ತಂಡ: ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 3 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿ

