ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025ಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್​!; ಭಾರತ vs ಪಾಕ್​ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ - ASIA CUP 2025

ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ( Photo Credit: IANS )

Asia cup 2025 Ind vs Pak Match: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025ರ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಎಸಿಸಿ) ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್​ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಉಗ್ರರ ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು. ಭಾರತ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಸಹ ಆಡಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (Photo Credit: IANS)

