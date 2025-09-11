ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​: ಇಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಹಾಂಕಾಂಗ್​​ ಪಂದ್ಯ

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಹಾಂಕಾಂಗ್​
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಹಾಂಕಾಂಗ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇಂದು ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ತಂಡಗಳಾದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್​ಗೆ ​ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

2004ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು. ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 116 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ತಂಡವು ಕಳೆದ 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ: ಹಾಂಕಾಂಗ್​ಗೆ ಇಂದು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 94 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ಇಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋಲು ಕಂಡರೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

​ಹಾಂಕಾಂಗ್​ vs ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​: ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡಗಳು ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೇ ಕೇವಲ 1 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ 2014ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹಾಂಕಾಂಗ್​ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 108 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. 6 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಎರಡಂಕಿಯ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನದೀಮ್ ಅಹ್ಮದ್ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಮತ್ತು ನಿಜಕತ್ ಖಾನ್ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮುನೀರ್ ದಾರ್ 36ರನ್, ಇರ್ಫಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯತೆ: ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಹಾಂಕಾಂಗ್​ಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡವು 94 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವು ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ತಂಡಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ಲಿಟ್ಟನ್ ದಾಸ್ (ನಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್), ಪರ್ವೇಜ್ ಹೊಸೈನ್ ಎಮನ್, ತಂಝಿದ್ ಹಸನ್ ತಮೀಮ್, ತೌಹಿದ್ ಹೃದೊಯ್, ಸೈಫ್ ಹಾಸನ್, ಜೇಕರ್ ಅಲಿ, ಮಹೇದಿ ಹಸನ್, ರಿಶಾದ್ ಹೊಸೈನ್, ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್, ನಸುಮ್ ಅಹ್ಮದ್ , ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರಹಮಾನ್, ಶೊಮ್ರಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ್, ಶೊಮ್ರಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ್, ಶೊಮ್ರಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ್, ತಂಝಿಮ್ ಹಸನ್ ಸಾಕಿಬ್.

ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡ: ಜೀಶನ್ ಅಲಿ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್), ಯಾಸಿಮ್ ಮುರ್ತಾಜಾ (ನಾಯಕ), ಅಂಶುಮಾನ್ ರಾತ್, ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್, ನಿಜಾಕತ್ ಖಾನ್, ಕಲ್ಹನ್ ಚಲ್ಲು, ಕಿಂಚಿತ್ ಶಾ, ಐಜಾಜ್ ಖಾನ್, ಎಹ್ಸಾನ್ ಖಾನ್, ಆಯುಷ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಅತೀಕ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಶಾಹಿದ್ ವಾಸಿಫ್, ನಸ್ರುಲ್ಲಾ ರಾಣಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘಹಮ್ಜಾ, ಶಾಹಿದ್ ವಾಸಿಫ್, ನಸ್ರುಲ್ಲಾ ರಾಣಾ ಅಲಿ ಹಸನ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025 BAN VS HKBAN VS HKBAN VS HK HEAD TO HEADಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ: ಇವರು ತೆಗೆದ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಅಫ್ಘಾನ್​ ಬ್ಯಾಟರ್: ಐಸಿಸಿ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ನಂ.1

ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧ: ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಳಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗದಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.